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Башни, сказочные витрины и новый мурал. Топ-10 фото Минска в Instagram за неделю

08.12.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю. В сегодняшней подборке — башни, сказочные витрины и новый мурал.

Фотографируйте, отмечайте TUT.BY на фотографиях в Instagram — и ваши снимки увидит вся страна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @korolfoto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alena Stoma (@alenastoma)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Gennadij (@gesha_grok)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sky-.-Foto (@sky._.foto)

 
 
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Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю.
 
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