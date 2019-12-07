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Башни, сказочные витрины и новый мурал. Топ-10 фото Минска в Instagram за неделю
08.12.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю. В сегодняшней подборке — башни, сказочные витрины и новый мурал.
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Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю.
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