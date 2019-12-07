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Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района

08.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района
В соответствии с пунктом 231 плана выборочных проверок на второе полугодие 2019 года в Брестской области, работниками инспекции надзора и профилактики Пинского ГРОЧС проведена  проверка соблюдения индивидуальным предпринимателем Лукьянчуком Николаем Ивановичем законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации. Пожарная безопасность, в соответствии со ст.14 «Обеспечение пожарной безопасности» Закона Республики Беларусь от 15.06.1993 №2403-XII «О пожарной безопасности» обеспечивается приведением объектов в такое состояние, при котором исключается возможность возникновения пожара либо обеспечивается защита людей и материальных ценностей от пожара. В ходе проведения проверки выявлено 3 нарушения режимного характера, за которые ИП Лукьянчук Н.И. привлечен к административной ответственности. Стоит отметить, что пункты предписание предыдущей проверки в основной массе выполнены, за исключением пунктов в неэксплуатируемом, приостановленном решением экономического суда Брестской области, складе в здании многофункционального торгово-логистического центра по адресу г. Пинск, ул. Интернациональная, 53Г.  С момента проведения предыдущей проверки индивидуальным предпринимателем Лукьянчуком Н.И.  проведена работа по оборудованию проверяемого здания системами пожарной автоматики, первичными средствами пожаротушения, приведение в соответствие мероприятий касающихся безопасной эвакуации людей в случае пожара, в том числе капитальных.

Главный специалист ИНиП Пинского ГРОЧС А.В. Шкабара

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №180 от 21.11.2019 г. по состоянию на 05.12.2019 г. проведен мониторинг магазина «Атлант», расположенного по адресу: г. Пинск, пл. Ленина 4. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики осуществляется ООО «Щиток», г. Пинск, ул. ИПД, 42. В ходе проведения мониторинга нарушений требований законодательства о пожарной безопасности со стороны обслуживающей организации не выявлено. В адрес и.о. директора ЧТУП «Оптово-логистический центр «С-Видео» Бубликовой Вероники Александровны направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №171 от 21.11.2019г. по состоянию на 05.12.2019г. проведен мониторинг УЗ «Межрайонный противотуберкулезный диспансер», расположенного по адресу: г. Пинск, ул. Шубитидзе, 9. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики осуществляется обществом с дополнительной ответственностью «Бресттехсервис», г.Брест, ул.Ясеневая, 20А, к.112. В ходе проведения мониторинга лицензиата нарушений требований законодательства о пожарной безопасности со стороны обслуживающей организации не выявлено. В адрес главного врача УЗ «Брестский областной противотуберкулезный диспансер» Крапивиной Светланы Владимировны, г. Брест, ул. Медицинская, 9 направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

 
Теги: Брест
 
 
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