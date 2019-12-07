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С кафе и гостиницей. В 2020 году планируется завершить реставрацию Коссовского дворца

08.12.2019 09:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во дворце Пусловский в Коссово завершается очередной этап реставрации, пишет «Вечерний Брест».


Фото: Геннадий Козловский, Вечерний Брест

Около десятка подрядных организаций, в том числе подразделения ОАО «Брестоблсельстрой», стараются максимально приближенно возродить то, что было разрушено 75 лет назад. Благодаря ритмичному финансированию до холодов успели восстановить две въездные брамы, центральную парадную лестницу с балюстрадой. С нее теперь открывается шикарный вид на усадьбу Тадеуша Костюшко и живописное озерцо. А также запустить котельную, которая сможет отапливать помещения дворца. На очереди кафе (оно разместится в правом крыле здания) и гостиница (в левом) — в эти дни аккурат завершается их отделка.

Если все пойдет по плану, через год, к концу 2020-го, будут выполнены все работы, предусмотренные проектом. Таким образом, завершится 12-летняя реставрация Коссовского дворца Пусловских, подчеркивает Владимир Казаков, руководитель ОАО «Брестреставрация», которое выступает генеральным подрядчиком.

— Конечно, мы старались максимально, насколько это возможно, воссоздать аутентичную атмосферу 1838 года, когда этот дворец был построен. Пять смотровых залов открылись для посетителей в конце 2017-го. Самым дорогим и сложным по технике исполнения было изготовить массивные филенчатые двери с позолотой, деревянные окна с витражами (от пластиковых решили отказаться изначально). Да, окна не совсем такие, как были у Пусловских. Здесь надо понимать, что они должны все-таки удерживать тепло — ведь протопить огромные залы, где высота стен — почти шесть метров, удовольствие не из дешевых, — поясняет Казаков.

Он также сообщил, что в 2020 году планируется восстановить центральный Белый зал с восемью фресками. Работы выполнят в технике XIX века, появятся паркетный пол и люстры, которые были здесь до разрушения дворца. Восстановят две печи и французский камин как один из главных элементов интерьера. С оговоркой: это произойдет, если и в следующем году финансирование будет осуществляться по графику, в соответствии с потребностями реставраторов. К слову, в 2019-м областной и республиканский бюджеты выделили на Коссовский дворец 7 миллионов рублей. В следующем, чтобы завершить все работы, понадобится в два раза больше этой суммы, говорит Владимир Казаков.

Вопрос, который наверняка волнует многих: что будет во дворце после того, как он полностью возродится и обретет новый облик? Представители компании «Брестреставрация» неоднократно подчеркивают: это не музей (для его создания нужен особый микроклиматический режим). В любом случае, объект будет передан на баланс управления культуры Брестского облисполкома и обретет статус дворцово-паркового ансамбля.

Кстати, общая его территория — 55 гектаров. Предполагается, что здесь можно будет проводить крупные мероприятия, в том числе международного уровня — культурные и научные конференции, встречи деловых людей и т.д. При том, что сам дворец не должен утратить главного своего предназначения — туристически привлекательного объекта, одной из визитных карточек Брестчины. Именно для этого его уже двенадцатый год возрождают из пепла, где он оказался в середине прошлого столетия.

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Теги: Брест
 
 
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В этом году областной и республиканский бюджеты выделили на Коссовский дворец 7 миллионов рублей.
 
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