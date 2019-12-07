В США, как и у нас, не хватает врачей. Как они справляются, и почему высокие зарплаты не мотивируют

Источник материала: Tut.by

Не только Беларуси есть проблемы с нехваткой кадров в медицине, например, эта же проблема существует и в США. Как ее пытаются решить американцы, рассказал директор отделения реанимации Bayonne Medical Center в Нью-Джерси Михаил Литинский.



Фото: Reuters

Почему в США тоже не хватает врачей

Михаил Литинский родился и вырос в Москве, но его мама из Гродно, поэтому он часто бывал в Беларуси и до сих пор сюда приезжает. За ситуацией в нашей стране он следит по новостям из интернет-СМИ. Михаил сам написал в редакцию TUT.BY и предложил поговорить на тему о том, что не только в Беларуси не хватает врачей, с этой проблемой столкнулись и в США.

В Штаты он переехал в 2002 году, до этого окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, прошел интернатуру по кардиологии в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, затем поступил в аспирантуру.



Фото предоставлено Михаилом Литинским

Чтобы работать врачом в Америке, он учился и стажировался с 2002 по 2010 год. Сейчас он директор отделения реанимации в Bayonne Medical Center в Нью-Джерси. Свой путь он называет не очень обычным и долгим, так как стажировался по нескольким областям медицины, в том числе легочным заболеваниям, сомнологии (раздел медицины, изучающий расстройство сна), реаниматологии.

— Это очень долгий путь, и ребята, которые прошли резидентуру понимают, каково это, когда ты мало спишь, много работаешь, тебя постоянно дергают по работе, потому что все время возникают какие-то экстренные ситуации, — говорит Михаил.

Он объясняет, что в Америке сейчас, особенно в глубинке, не хватает врачей. Доктора не хотят туда ехать даже несмотря на то, что зарплаты там выше, чем в больших городах, а предметы жизненной необходимости стоят дешевле, и в принципе жить можно намного лучше. Например, в Нью- Йорке реаниматолог может зарабатывать до вычета налогов 200−220 тысяч долларов в год, а в штате Монтана или Калифорния — 400−450 тысяч. Налоги составляют 30−40% от общей суммы заработка.

У нежелания врачей ехать в американскую глубинку две причины. Во-первых, многие не хотят переезжать из-за того, что у них уже есть семья в большом городе. Во-вторых, многим врачам важно стажироваться и проводить научно-исследовательскую работу в клиниках в больших городах.

— В Нью-Йорке много хороших госпиталей, это ядро современной медицины. И врачи живут здесь на меньшую, чем в других штатах, зарплату, но делают свои исследования, пытаются получить какие-то гранты. кроме того, даже «маленькая» зарплата врачей, больше зарплаты среднего американца.

По словам Михаила, из-за реформы в здравоохранении работа терапевтов стала оплачиваться хуже, чем раньше, поэтому мало кто шел учиться на терапевтов. Их стало не хватать. Сейчас в регионах в целом недостаток медицинских кадров по всем специальностям.

— Мне и врачам из клиники, где я работаю, рекрутинговые компании постоянно присылают предложения о работе с зарплатой в 1,5−2 раза выше, но все равно никто не хочет переезжать.

Как В США пытаются решить проблему

Михаил Литинский рассказывает, что вопрос нехватки кадров в Америке пытаются решить двумя способами.

Первый — это краткосрочные трудовые контракты с врачами из больших городов. То есть доктор постоянно работает в клинике в большом городе, но на неделю-две в месяц или два едет в глубинку и трудится там. Для врача это подработка. У докторов некоторых специальностей не пятидневная рабочая неделя. Они могут работать 14 дней в месяц по 12 часов — и это их полная ставка. Дополнительно можно работать в других клиниках.

Между врачом и клиникой в сельской местности есть компания-посредник, которая ищет кадры. При этом, чтобы работать в разных штатах, у врача должны быть отдельные лицензии для каждого из них. Получить ее не сложно, но какое-то время займет сбор и проверка специальной службой документов медика.

Второй вариант — телемедицина. Ее используют и у нас, в Беларуси. По словам Михаила Литинского, к телемедицине в Штатах чаще всего прибегают в реаниматологии и рентгенологии. Врачи консультируют и своих коллег, и пациентов удаленно через Интернет.



Фото: Modern Healthcare

— Врач необязательно должен быть у постели больного, чтобы послушать его легкие или пропальпировать живот. Сегодня он может получить информацию другими, более современными способами, заказав то же МРТ. В некоторых госпиталях ставят видеокамеры в каждую палату, и реаниматолог со своего компьютера, находясь в 100 милях от пациента, видит все, что происходит с больным, и может дать рекомендации. У нас есть медсестры, которые прошли более углубленное обучение, они умеют ставить внутривенные катетеры в центральные вены и выполнять другие процедуры, включая интубацию трахеи. Именно они находятся в постоянном контакте с врачом. Врач, видя больного через камеру, говорит медсестре, что делать.

Телемедицину используют и в рентгенологии, когда нужно описать рентген-снимки, КТ и МРТ.

— В одном штате в Америке может быть 9 часов утра, а в другом — 2 часа ночи, но никто из врачей не хочет работать по ночам. Поэтому можно привлечь рентгенолога из другого штата, у которого сейчас утро, и он оперативно опишет снимки для клиники, в которой сейчас 2 часа ночи. Это очень ускоряет нашу работу.

Как пациенты относятся к телемедицине? Собеседник объясняет, что по началу некоторые даже пугались. Он приводит пример, что когда работал в Memorial Sloan Kettering Cancer Center, а это один из лучших в мире госпиталей по лечению онкологических заболеваний, пациенты пугались голоса врача «из ниоткуда». В этой клинике телемедицину начали использовать уже очень давно.

— У врачей на компьютерах стояли программы, и они видели пациентов через камеры в палате и говорили коллегам, что делать. Пациенты не понимали, откуда слышат голос врача, когда его нет с ними рядом.

С нехваткой терапевтов в США в том числе пытаются справиться за счет того, что расширяют функции медсестер, они дополнительно проходят обучение.

— И если у нас пациент выбирает между ситуацией, когда терапевта нет, и той, когда расширили полномочия медсестры и она его заменяет, то выберет второй вариант. В Америке это работает, и никто не жалуется.