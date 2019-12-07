Источник материала: Газета Авангард

Во второй половине декабря планируется запуск станций обезжелезивания

в Уваровичах и Старой Буде.





Подробности «Авангард» узнал у главного инженера КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Михаила Хандакова.

– Строительство станций обез-железивания осуществляется в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда», рассчитанной до 2025 года. Почему площадки для возведения этих объектов были определены именно в Уваровичах и Старой Буде? Как показал предварительный анализ проб воды, взятых во всех населенных пунктах района, в Старой Буде содержание в воде железа превышает максимально допустимый уровень в 10 раз (норма содержания железа в воде – до 0,03 мг/дм3). В Уваровичах ситуация заключалась в том, что водоснабжение производилось из нескольких скважин, что создавало определенные сложности и неудобства, поэтому было принято решение создать единую централизованную систему водоснабжения городского поселка и построить здесь вторую станцию обезжелезивания, – проинформировал Михаил Хандаков.

– В Старой Буде на сегодняшний день строительно-монтажные работы, которые, к слову, осуществляются силами нашего предприятия, практически завершены. Ожидается, что уже к 16 декабря жители этого населенного пункта будут обеспечены чистой водой. Что касается Уваровичей, то здесь уже произведено соединение водопроводов центральной части поселка и так называемого «Совхоза», на улице Первомайской установлен павильон будущей станции.

На данный момент идет монтаж оборудования, а также прокладка водопровода от ствола станции к зданиям больницы и психоневрологического дома-интерната. Работы производятся силами подрядной организации ОАО «Гомельпромбурвод», ввод объекта в эксплуатацию запланирован не позднее 25 декабря текущего года. Средства в размере 800 тыс. руб. на возведение объектов были выделены из областного и республиканского бюджетов.

Марина ЛУСЕВИЧ

Фото из архива Уваровичского сельисполкома