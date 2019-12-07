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Что жители Будакошелевщины думают о наркотиках

08.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Гомеле суд приговорил токаря вагонного депо к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа за хранение марихуаны. К слову, в январе этого года мужчина был осужден за подобное преступление на два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, но, как видим, данная мера не оказалась действенной. И это лишь один из недавних примеров пагубной «игры». А что думают по этому поводу жители Будакошелевщины?

Светлана Братикова, заведующая Дуравичским детским садом:

Что жители Будакошелевщины думают о наркотиках

– Я крайне отрицательно отношусь к наркотикам, да и не только к ним, а также к  алкоголю и курению. Наркотики – это зло, потому что человек начинает себя не контролировать, перестает, по сути, быть человеком. Мне не совсем понятно, чем руководствуются люди, которые ступают на пагубный путь, ведь печальный исход известен.

Владислав КЕЙСТ, учащийся средней школы №1 г. Буда-Кошелево:

Что жители Будакошелевщины думают о наркотиках

– Мое отношение к наркотикам и тому подобным видам сомнительных развлечений негативное. В интернете, социальных сетях, различных сообществах немало информации о вреде спайсов и прочей гадости, последствиях «проверки» их на личном опыте. Лучше свободное время потратить на чтение литературы.

Дарья ЕРЕМИЧ, учащаяся средней школы №1 г. Буда-Кошелево:

Что жители Будакошелевщины думают о наркотиках

– На информационных часах, в беседах учителя нам постоянно рассказывают о вреде наркотиков. Их употребление, даже в виде баловства, может не лучшим образом сказаться на будущем человека. Под угрозу становится буквально всё: учеба, работа, семья.

 

Галина ХАЦУЛЁВА, Ирина ГАЛИЦКАЯ

Фото авторов

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле суд приговорил токаря вагонного депо к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа за...
 
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