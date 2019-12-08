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«Стали ближе к цивилизации». Журналисты TUT.BY протестировали скоростные дизель-поезда Минск-Витебск
08.12.2019 23:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из Витебска в Минск (и из столицы обратно) теперь можно доехать всего за 3 часа: 8 декабря между городами начали ходить
Поезд из Минска в Витебск был забит битком
Наш фотокорреспондент отправился из Витебска в Минск на безостановочном утреннем поезде в 6.33, а вернулся назад на этом же рейсе, с отправлением из столицы в 15.15.
По словам фотокора, утренний поезд был заполнен примерно на 60−70 процентов. Многие пассажиры в столь ранний час всю дорогу спали.
— Но были и те, кому не спалось. Одна женщина устроила скандал, мол, у меня больные ноги, и мне некуда их вытянуть — мало места между сиденьями. Проводница Евгения Ратомская предложила пассажирке перейти на другое место, однако та почему-то отказалась. Стоит отметить, что проводница всю дорогу вела себя выше всех похвал: была сдержанна, услужлива и улыбчива, — рассказал о своих впечатлениях от дороги фотокорреспондент.
Дневной рейс из столицы, по словам фотокорреспондента, был востребован больше:
— Все вагоны были забиты битком. Почти у всех — громоздкий багаж. И проблема в том, что ставить его в поезде особо некуда. Полки сверху были заставлены полностью, сумки также приходилось ставить возле ног. Это доставляло дискомфорт. И еще пассажиры — многие ехали с ноутбуками и другими гаджетами — были недовольны тем, что нестабильно работал Wi-Fi: связь то и дело прерывалась.
«Даже не ожидали, что эти поезда будут так востребованы»
Журналист же проехала на дневном рейсе, в 15.57 — из Витебска до Орши.
За полчаса до отправления поезда билетов до Минска и Борисова уже не было. Можно было купить три квитка до Толочина. И свободными оставались 72 места во всех вагонах до Орши. Такие данные сообщила кассир на витебском вокзале.
Забегая вперед, отметим, что эти 72 свободные места заняли пассажиры в Орше. То есть в Минск состав шел полный.
— Мы даже не ожидали, что эти поезда будут так востребованы. С самого утра спрашивали билеты. Они расходились, как горячие пирожки! — поделилась кассир.
«Здорово, что пустили эти экспрессы»
Располагаюсь на своем месте в пятом вагоне. Здесь находятся места второго класса, то есть те, что подешевле: билет до Орши обошелся в 8,60 рубля.
Соседка — Светлана, едет в Минск. Говорит, что в последнее время живет между столицей и Витебском и ездить по этому маршруту приходится часто.
— И как первое впечатление от нового поезда?
— Конечно, здорово, что пустили эти экспрессы. Они удобны и по расписанию, и по времени в пути. Но есть некоторые детали, пусть и мелкие, но доставляющие некоторый дискомфорт. Мало места для багажа — это раз, и неудобно расположены крючки для одежды — это два. Если пассажир повесит на него пальто или куртку, то вещь нависает прямо на него и закрывает вид из окна.
А вот то, что двери в вагон открываются по нажатию специальной кнопки, Светлане понравилось:
— Нажал и зашел в вагон. Да и сама посадка очень удобна: предусмотрена откидная ступенька. В туалетах — вакуумные унитазы. В целом, я считаю, отличный поезд. Вот и мы стали наконец ближе к цивилизации.
Елена едет в Толочин.
— Я утром на этом же поезде ехала в Витебск. А теперь вот — назад. Состав идет очень быстро, в вагонах комфортно, чисто, аккуратно. Нет никаких вопросов и к работе персонала: девочки-проводницы — молодцы, справляются с работой прекрасно. Если и есть «но», то только одно — кофе и чай из аппарата можно купить только за монеты. У меня же их утром не было. Пришлось обойтись без горячего напитка.
— Так кофе и чай можно купить и у проводника. А также что-нибудь к чаю — вроде вафельки, батончика, зефира, печенья. А еще — некоторые газеты и журналы, в основном с кроссвордами.
— Да? Я и не знала.
Мимо как раз идет проводница Татьяна Янцен.
— В интернете пишут, что в новом поезде нет розеток. Неужели это правда? — обращается к ней Елена.
— Да вы что! Конечно, есть. Розетки для подзарядки гаджетов — их две штуки, находятся между сиденьями. Посмотрите у себя, видите?
— И правда, есть. Спасибо! — улыбается пассажирка.
Татьяна Янцен находит минутку, чтобы провести дальнейший «ликбез». Садится в свободное кресло рядом и показывает, как можно для своего удобства отрегулировать положение спинки и подлокотников.
— А как вам новый поезд? Как в нем работается? — интересуемся у проводницы.
— Пока еще нужно, что называется, «обкатать», привыкнуть. Но вообще я рада: до этого 9 лет отработала на обычных поездах. Хотелось уже чего-то нового. И тут появились эти экспрессы.
«Главное, что есть Wi-Fi!»
Дмитрий был в Витебске в гостях, теперь возвращается домой в Толочин.
— Главное, что есть Wi-Fi! — смеется мужчина. — И скорость интернета хорошая.
Супруги Александр и Виктория едут в Минск
— Специально брали билеты именно на этот поезд: решили, так сказать, его «обновить». Прочувствовать сервис еще не успели, недавно ведь только отъехали от Витебска. Но то, что в вагоне красиво и чисто, конечно, нельзя не заметить. И тепло — плюс 22 градуса, как показывает табло. А на улице — минус три.
Маргарита купила билет до столицы:
— У поезда удобное расписание, здесь комфортные места, приемлемая цена. Думаю, что этот скоростной дизель будет пользоваться спросом.
На перроне в Орше отец провожал дочку (по виду, студентку) в столицу. Помог занести в вагон большую сумку, а потом сразу же позвонил жене:
— Ну все, проводил! Новый поезд очень круто выглядит: и снаружи, и внутри. Так что попозже набери дочке — пусть поделится впечатлениями. Думаю, доедет с комфортом.
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«Стали ближе к цивилизации». Журналисты TUT.BY протестировали скоростные дизель-поезда Минск-Витебск
Из Витебска в Минск (и из столицы обратно) теперь можно доехать всего за 3 часа: 8 декабря между городами начали ходить скоростные дизель-поезда бизнес-класса....
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