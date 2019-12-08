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«Стали ближе к цивилизации». Журналисты TUT.BY протестировали скоростные дизель-поезда Минск-Витебск

08.12.2019 23:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из Витебска в Минск (и из столицы обратно) теперь можно доехать всего за 3 часа: 8 декабря между городами начали ходить скоростные дизель-поезда бизнес-класса. Журналисты TUT.BY прокатились на первых рейсах, пообщались с пассажирами и узнали, понравился ли им новый поезд и сервис в нем.


Самый первый дизель-поезд, отправившийся из Витебска рано утром, в 6.33, прибыл в Минск

Поезда между столицей и северным областным центром ходят ежедневно в обоих направлениях. Рейсы — трижды в сутки: утром, днем и вечером. Самый «оперативный» (703Б/704Б) длится ровно 3 часа (это на полчаса меньше, чем идет скорый поезд), два других — 3 часа 13 минут и 3 часа 16 минут.

Поезд может развивать скорость до 140 км/ч. В вагонах есть кондиционеры и Wi-Fi.

Во время самых быстрых рейсов экспресс идет без остановок. А на остальных состав останавливается в Богушевске, Орше, Толочине и Борисове.

Новые дизель-поезда выпустил польский концерн PESA. В составе — шесть вагонов. Они вмещают 290 пассажиров. Во втором вагоне обустроены 18 мест первого класса, остальные 272 места — второго класса.

Если ехать вторым классом, то билет стоит 13,86 рубля, если первым — то 19,2 рубля.

Поезд из Минска в Витебск был забит битком

Наш фотокорреспондент отправился из Витебска в Минск на безостановочном утреннем поезде в 6.33, а вернулся назад на этом же рейсе, с отправлением из столицы в 15.15.

По словам фотокора, утренний поезд был заполнен примерно на 60−70 процентов. Многие пассажиры в столь ранний час всю дорогу спали.

— Но были и те, кому не спалось. Одна женщина устроила скандал, мол, у меня больные ноги, и мне некуда их вытянуть — мало места между сиденьями. Проводница Евгения Ратомская предложила пассажирке перейти на другое место, однако та почему-то отказалась. Стоит отметить, что проводница всю дорогу вела себя выше всех похвал: была сдержанна, услужлива и улыбчива, — рассказал о своих впечатлениях от дороги фотокорреспондент.


Дневной рейс из столицы, по словам фотокорреспондента, был востребован больше:

— Все вагоны были забиты битком. Почти у всех — громоздкий багаж. И проблема в том, что ставить его в поезде особо некуда. Полки сверху были заставлены полностью, сумки также приходилось ставить возле ног. Это доставляло дискомфорт. И еще пассажиры — многие ехали с ноутбуками и другими гаджетами — были недовольны тем, что нестабильно работал Wi-Fi: связь то и дело прерывалась.



Проводница Евгения Ратомская

«Даже не ожидали, что эти поезда будут так востребованы»

Журналист же проехала на дневном рейсе, в 15.57 — из Витебска до Орши.

За полчаса до отправления поезда билетов до Минска и Борисова уже не было. Можно было купить три квитка до Толочина. И свободными оставались 72 места во всех вагонах до Орши. Такие данные сообщила кассир на витебском вокзале.

Забегая вперед, отметим, что эти 72 свободные места заняли пассажиры в Орше. То есть в Минск состав шел полный.

— Мы даже не ожидали, что эти поезда будут так востребованы. С самого утра спрашивали билеты. Они расходились, как горячие пирожки! — поделилась кассир.


«Здорово, что пустили эти экспрессы»

Располагаюсь на своем месте в пятом вагоне. Здесь находятся места второго класса, то есть те, что подешевле: билет до Орши обошелся в 8,60 рубля.

Соседка — Светлана, едет в Минск. Говорит, что в последнее время живет между столицей и Витебском и ездить по этому маршруту приходится часто.

— И как первое впечатление от нового поезда?

— Конечно, здорово, что пустили эти экспрессы. Они удобны и по расписанию, и по времени в пути. Но есть некоторые детали, пусть и мелкие, но доставляющие некоторый дискомфорт. Мало места для багажа — это раз, и неудобно расположены крючки для одежды — это два. Если пассажир повесит на него пальто или куртку, то вещь нависает прямо на него и закрывает вид из окна.

А вот то, что двери в вагон открываются по нажатию специальной кнопки, Светлане понравилось:

— Нажал и зашел в вагон. Да и сама посадка очень удобна: предусмотрена откидная ступенька. В туалетах — вакуумные унитазы. В целом, я считаю, отличный поезд. Вот и мы стали наконец ближе к цивилизации.


Во втором вагоне — 18 мест первого класса. Они стоят дороже и отличаются большим комфортом: сиденья кресел — кожаные, есть вешалки для одежды.


Кофе и чай из аппарата можно купить только за монеты

Елена едет в Толочин.

— Я утром на этом же поезде ехала в Витебск. А теперь вот — назад. Состав идет очень быстро, в вагонах комфортно, чисто, аккуратно. Нет никаких вопросов и к работе персонала: девочки-проводницы — молодцы, справляются с работой прекрасно. Если и есть «но», то только одно — кофе и чай из аппарата можно купить только за монеты. У меня же их утром не было. Пришлось обойтись без горячего напитка.

— Так кофе и чай можно купить и у проводника. А также что-нибудь к чаю — вроде вафельки, батончика, зефира, печенья. А еще — некоторые газеты и журналы, в основном с кроссвордами.

— Да? Я и не знала.

Мимо как раз идет проводница Татьяна Янцен.

— В интернете пишут, что в новом поезде нет розеток. Неужели это правда? — обращается к ней Елена.

— Да вы что! Конечно, есть. Розетки для подзарядки гаджетов — их две штуки, находятся между сиденьями. Посмотрите у себя, видите?

— И правда, есть. Спасибо! — улыбается пассажирка.

Татьяна Янцен находит минутку, чтобы провести дальнейший «ликбез». Садится в свободное кресло рядом и показывает, как можно для своего удобства отрегулировать положение спинки и подлокотников.

— А как вам новый поезд? Как в нем работается? — интересуемся у проводницы.

— Пока еще нужно, что называется, «обкатать», привыкнуть. Но вообще я рада: до этого 9 лет отработала на обычных поездах. Хотелось уже чего-то нового. И тут появились эти экспрессы.

«Главное, что есть Wi-Fi!»

Дмитрий был в Витебске в гостях, теперь возвращается домой в Толочин.

— Главное, что есть Wi-Fi! — смеется мужчина. — И скорость интернета хорошая.


Супруги Александр и Виктория едут в Минск

— Специально брали билеты именно на этот поезд: решили, так сказать, его «обновить». Прочувствовать сервис еще не успели, недавно ведь только отъехали от Витебска. Но то, что в вагоне красиво и чисто, конечно, нельзя не заметить. И тепло — плюс 22 градуса, как показывает табло. А на улице — минус три.

Маргарита купила билет до столицы:

— У поезда удобное расписание, здесь комфортные места, приемлемая цена. Думаю, что этот скоростной дизель будет пользоваться спросом.

Расписание новых поездов:

№ 703Б/704Б (через Оршу)

Витебск — 6.33 — Минск — 9.33

Минск — 15.15 — Витебск — 18.16.

№ 711Б/712Б (через Оршу)

Витебск — 19.08 — Минск — 22.21

Минск — 6.45 — Витебск — 10.09

№ 713Б/714Б (через Оршу)

Витебск — 15.57 — Минск — 19.13.

Минск — 19.52 — Витебск — 23.08.

На перроне в Орше отец провожал дочку (по виду, студентку) в столицу. Помог занести в вагон большую сумку, а потом сразу же позвонил жене:

— Ну все, проводил! Новый поезд очень круто выглядит: и снаружи, и внутри. Так что попозже набери дочке — пусть поделится впечатлениями. Думаю, доедет с комфортом.


Посадка удобна: в поезде предусмотрены откидные трапы

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Из Витебска в Минск (и из столицы обратно) теперь можно доехать всего за 3 часа: 8 декабря между городами начали ходить скоростные дизель-поезда бизнес-класса....
 
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