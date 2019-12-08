Шоу длилось 5 месяцев. Его участники проходили испытания и получали навыки в модельной индустрии. Главным призом шоу стал контракт с иностранным модельным агенством и поездка в Париж.
Источник: grodnonews.by
Фото: Ян ХВЕДЧИН
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Победительницей первого в Гродно реалити-шоу Top-мodel Eurostar названа 22-х летняя Наталия Швед
09.12.2019 — Новости Общества | Полымя
Источник материала: Полымя
Шоу длилось 5 месяцев. Его участники проходили испытания и получали навыки в модельной индустрии. Главным призом шоу стал контракт с иностранным модельным агенством и поездка в Париж.
Источник: grodnonews.by
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Шоу длилось 5 месяцев. Его участники проходили испытания и получали навыки в модельной индустрии. Главным призом шоу стал контракт с
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