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Победительницей первого в Гродно реалити-шоу Top-мodel Eurostar названа 22-х летняя Наталия Швед

09.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Победительницей первого в Гродно реалити-шоу Top-мodel Eurostar названа 22-х летняя Наталия Швед

Шоу длилось 5 месяцев. Его участники проходили испытания и получали навыки в модельной индустрии. Главным призом шоу стал контракт с иностранным модельным агенством и поездка в Париж.

Источник: grodnonews.by
Фото: Ян ХВЕДЧИН

 
 
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Шоу длилось 5 месяцев. Его участники проходили испытания и получали навыки в модельной индустрии. Главным призом шоу стал контракт с
 
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