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В Минске открылась самая маленькая рождественская ярмарка. Посмотрели, что там продают

08.12.2019 18:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В зимнем дворике образовательного центра IBB Minsk на проспекте Газеты "Правда", 11, началась воскресная рождественская ярмарка. Она совсем небольшая — всего на шесть палаток, но здесь есть немецкий Санта-Клаус. Посмотрели, как это выглядит.


На ярмарке в зимнем дворике образовательного центра работает шесть палаток, правда, еда есть лишь в одной из них. Глинтвейн тут стоит 3 и 5 рублей, из еды продают бургер за 6 рублей, хот-дог — за 5, карривурст — за 7 и фрукты в шоколаде — по 5 рублей. Кстати, на ярмарке нет никаких одноразовых стаканчиков — напитки продают в кружках с залоговой стоимостью 5 рублей.

В остальных палатках можно найти новогодние сувениры, мягкие игрушки или украшения. О приближающемся празднике напоминает елка, которая стоит чуть дальше, и тихие рождественские песни.




Но большинство людей столпились у палатки с Санта-Клаусом — немцем, который рассказывает гостям о том, как празднуют Рождество и Новый год в Германии, какие используют сувениры и игрушки. Тут же мамы с детьми пишут письма о том, как ребенок вел себя в 2019-м, позже они смогут получить ответ от Вайнахтсмана (немецкого Санты) из Германии. Для родителей здесь также проводили мастер-класс по приготовлению грога. Правда, он быстро закончился и не все успели его застать.

— А это все? Я как-то ожидала большего, обещали мастер-классы, а тут всего шесть палаток. У меня подруга сюда специально едет из центра, не знаю, что тут будем делать, — говорит расстроенная девушка.

Но детей ярмарка не огорчает — Санта раздает им конфеты и фотографируется с ними у елки.




Ярмарка будет проходить еще три воскресенья подряд — 15, 22 и 29 декабря, с 12 до 19 часов.

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