Тамара Красовская возглавила Комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома

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В Комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома новый руководитель. На этот пост назначили Тамару Красовскую, которая на протяжении двух сроков трудилась в Палате представителей Национального собрания, где возглавляла Постоянную комиссию по труду и социальным вопросам. Новый председатель хорошо владеет ситуацией не только в доверенном ей Комитете, но и в Минской области. В своё время Тамара Петровна много лет отработала в Борисовском райисполкоме.

- Сейчас мне нужно направить все усилия на практику применения того законодательства, с которым я работала в парламенте. Знаю, что в Комитете очень хороший коллектив, и мне очень понравилось то, как меня здесь приняли. Понимаю, какое доверие мне оказано, и какая ответственность на меня возложена. Надеюсь, нам удастся продолжить те хорошие традиции Комитета и получится решить все те задачи, которые поставил передо мной губернатор области, - заявила после назначения Тамара Красовская.

Руководство облисполкома рассчитывает, что приход Тамары Красовской придаст динамику в развитии большинства направлений деятельности Комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома. Предыдущий руководитель Комитета Олег Семенчук, напомним, был избран депутатом Палаты представителей Национального собрания 7-го созыва.