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Почему 31 декабря не выходной, протест в Минске, что знают школьники и ждать ли снег на Новый год. Тест
08.12.2019 11:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Всю неделю только и разговоров было, что об интеграции. Попытались ответить на волнующие
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Почему 31 декабря не выходной, протест в Минске, что знают школьники и ждать ли снег на Новый год. Тест
Что случилось за неделю, напомним вам с помощью небольшого теста.
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