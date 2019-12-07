Почему 31 декабря не выходной, протест в Минске, что знают школьники и ждать ли снег на Новый год. Тест

Источник материала: Tut.by

Всю неделю только и разговоров было, что об интеграции. Попытались ответить на волнующие вопросы . В эти дни к работе приступили новые депутаты, в Могилеве случилось ЧП , в Витебске женщина отвоевала своего ребенка, узнали, как будут взимать дорожный налог и как изменяют правила ввоза некоторых товаров, а еще мы внимательно рассмотрели старое фото и вам советуем. Что еще случилось за неделю, напомним вам с помощью небольшого теста.