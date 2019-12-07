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Почему 31 декабря не выходной, протест в Минске, что знают школьники и ждать ли снег на Новый год. Тест

08.12.2019 11:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всю неделю только и разговоров было, что об интеграции. Попытались ответить на волнующие вопросы. В эти дни к работе приступили новые депутаты, в Могилеве случилось ЧП, в Витебске женщина отвоевала своего ребенка, узнали, как будут взимать дорожный налог и как изменяют правила ввоза некоторых товаров, а еще мы внимательно рассмотрели старое фото и вам советуем. Что еще случилось за неделю, напомним вам с помощью небольшого теста.

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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