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В Витебске - новое граффити. И оно - про деньги
08.12.2019 11:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Московском проспекте неподалеку от «Беларусбанка» в арке появилось новое граффити — «Не сорите деньгами». На нем изображен коммунальник, который подметает деньги, лежащие на земле. Автор работы — стрит-арт-мастер Глеб Каштанов.
— Работа была нарисована в ночь с четверга на пятницу. Но уже утром ее часть была закрашена: затерли деньги и сам посыл «не сорите». Я пришел ее восстановить, — рассказал Глеб Каштанов. — Граффити посвящено умению обращаться с деньгами. Каждый может задать себе вопрос: на что я их трачу? На клубы, вещи, развлечения или на книги, развитие, воплощение новых идей?
Работу с восторгом восприняли и молодежь, и люди более старшего возраста.
— О, четко придумано! — отозвался о граффити мужчина лет пятидесяти.
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Работа была нарисована в ночь с четверга на пятницу. Но уже утром ее часть была закрашена: затерли деньги и сам посыл «не сорите».
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