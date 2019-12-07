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В Витебске - новое граффити. И оно - про деньги

08.12.2019 11:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Московском проспекте неподалеку от «Беларусбанка» в арке появилось новое граффити — «Не сорите деньгами». На нем изображен коммунальник, который подметает деньги, лежащие на земле. Автор работы — стрит-арт-мастер Глеб Каштанов.


— Работа была нарисована в ночь с четверга на пятницу. Но уже утром ее часть была закрашена: затерли деньги и сам посыл «не сорите». Я пришел ее восстановить, — рассказал Глеб Каштанов. — Граффити посвящено умению обращаться с деньгами. Каждый может задать себе вопрос: на что я их трачу? На клубы, вещи, развлечения или на книги, развитие, воплощение новых идей?




Работу с восторгом восприняли и молодежь, и люди более старшего возраста.

— О, четко придумано! — отозвался о граффити мужчина лет пятидесяти.


 
 
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Работа была нарисована в ночь с четверга на пятницу. Но уже утром ее часть была закрашена: затерли деньги и сам посыл «не сорите».
 
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