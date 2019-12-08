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Так себе зима. Погода в Витебске на неделе

09.12.2019 08:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На неделе не ожидается сильных холодов и осадков, но почти каждый день будет дуть сильный ветер, прогнозирует pogoda.by.


Фото: @vitbesk72, instagram.com

В понедельник днем до 6 градусов тепла. Ветер порывами до 12 метров в секунду.

Такой же погода будет и во вторник. Возможен мокрый снег.

В среду в течение суток — до трех градусов мороза. С утра в прогнозе мокрый снег, а днем — без осадков. К вечеру поднимется ветер.

В четверг днем — около нуля. Выглянет солнце, без осадков. Ветер во второй половине недели успокоится.

Неплохой расклад на пятницу, когда в Витебске пройдет новогодний парад: температура воздуха 0…−2°С. Осадков и сильного ветра не ожидается.

Хорошей вам недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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На неделе не ожидается сильных холодов, осадков, но почти каждый день будет дуть сильный ветер.
 
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