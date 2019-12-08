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Так себе зима. Погода в Витебске на неделе
09.12.2019 08:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На неделе не ожидается сильных холодов и осадков, но почти каждый день будет дуть сильный ветер,
В понедельник днем до 6 градусов тепла. Ветер порывами до 12 метров в секунду.
Такой же погода будет и во вторник. Возможен мокрый снег.
В среду в течение суток — до трех градусов мороза. С утра в прогнозе мокрый снег, а днем — без осадков. К вечеру поднимется ветер.
В четверг днем — около нуля. Выглянет солнце, без осадков. Ветер во второй половине недели успокоится.
Неплохой расклад на пятницу, когда в Витебске пройдет
Хорошей вам недели!
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На неделе не ожидается сильных холодов, осадков, но почти каждый день будет дуть сильный ветер.
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