Так себе зима. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

На неделе не ожидается сильных холодов и осадков, но почти каждый день будет дуть сильный ветер, прогнозирует pogoda.by.



Фото: @vitbesk72, instagram.com

В понедельник днем до 6 градусов тепла. Ветер порывами до 12 метров в секунду.

Такой же погода будет и во вторник. Возможен мокрый снег.

В среду в течение суток — до трех градусов мороза. С утра в прогнозе мокрый снег, а днем — без осадков. К вечеру поднимется ветер.

В четверг днем — около нуля. Выглянет солнце, без осадков. Ветер во второй половине недели успокоится.

Неплохой расклад на пятницу, когда в Витебске пройдет новогодний парад : температура воздуха 0…−2°С. Осадков и сильного ветра не ожидается.

Хорошей вам недели!

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