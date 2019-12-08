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Районный смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление сельсоветов стартует на Пинщине

09.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Районный смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление сельсоветов стартует на Пинщине
9 декабря на Пинщине стартует районный смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление сельсоветов.

Конкурс проводится до 19 января, когда комиссия приступит к подведению итогов. Каждый объект будет оценен по 10-балльной шкале. Новогоднее убранство оценят по таким критериям, как наличие новогодней атрибутики, гармоничное размещение елки на территории, художественная и эстетическая зрелищность, оригинальность, использование тематики 2020 года, световое оформление и другие.

В итоге определятся три сельсовета-победителя. Подвести итоги смотра-конкурса запланировано до 1 февраля.

Людмила РЕБКОВЕЦ

 
 
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> 9 декабря на Пинщине стартует районный смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление сельсоветов. Конкурс проводится до 19 января, когда комиссия приступит к...
 
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