Районный смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление сельсоветов стартует на Пинщине

Источник материала: Полесская правда



9 декабря на Пинщине стартует районный смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление сельсоветов.

Конкурс проводится до 19 января, когда комиссия приступит к подведению итогов. Каждый объект будет оценен по 10-балльной шкале. Новогоднее убранство оценят по таким критериям, как наличие новогодней атрибутики, гармоничное размещение елки на территории, художественная и эстетическая зрелищность, оригинальность, использование тематики 2020 года, световое оформление и другие.

В итоге определятся три сельсовета-победителя. Подвести итоги смотра-конкурса запланировано до 1 февраля.

Людмила РЕБКОВЕЦ