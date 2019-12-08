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9 декабря: католики празднуют торжество Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, а белорусы — день рождения Максима Богдановича

09.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

9 декабря: католики празднуют торжество Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, а белорусы — день рождения Максима Богдановича

⏰ СОБЫТИЯ

1824 год — произошла битва при Аякучо — последнее крупное сражение Войны за независимость испанских колоний в Америке 1810-1826 годов, положившее конец испанскому господству в Америке.

1904 год — в Гродно основан археологический комитет (действовал до 1915 года).

1968 год — Дуглас Энгельбарт впервые публично продемонстрировал изобретённые им или в его лаборатории компьютерную мышь и гипертекст.

1999 год — 54-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН одобрила Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма. Вступила в силу 10 апреля 2002 года.

⏰ РОДИЛИСЬ

1754 год — Богусловский Юзеф Константин, религиозный и общественный деятель, философ, правовед, теолог, коллекционер. С 1788 года доктор теологии, с 1790-го профессор богословия в Виленском университете. Умер в 1819 году.

1868 год — Фриц Габер (ум. 1934), немецкий химик, синтезировавший аммиак, лауреат Нобелевской премии (1918).

1889 год — Яркин Виктор Иванович, государственный деятель Беларуси. С января 1919 года член ЧК БССР, одновременно председатель Минского горсовета. С мая 1919 года на чекистской работе в Поволжье. В 1935-1937 годах начальник службы Днепродвинского пароходства в Гомеле. В 1937 году арестован и расстрелян. Реабилитирован в 1967 году.

1891 год — Максим Богданович (ум. 1917), белорусский поэт.

9 декабря: католики празднуют торжество Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, а белорусы — день рождения Максима Богдановича

1934 год — Фурса Леонид Петрович, белорусский тренер-преподаватель (борьба вольная), мастер спорта СССР (1961), заслуженный тренер Беларуси (1968). Судья международной категории (1980).

1934 год — Джуди Денч, британская актриса театра и кино, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус», многократная обладательница премии BAFTA.

1939 год — Бокалов Игорь Григорьевич, белорусский спортсмен (стрелковый спорт, крупнокалиберный револьвер и малокалиберный пистолет), мастер спорта международного класса (1966), заслуженный мастер спорта СССР (1990). Чемпион мира в личном (1962) и командном (1962, 1966) первенствах; серебряный призер в личном (1962) и командном (1966, 1970) первенствах. Чемпион Европы в командном (1963), Спартакиад народов СССР (1964, 1966-1969, 1971, 1972) в личных первенствах. Рекордсмен мира (1962), СССР (1967, 1970). Умер в 1992 году.

1944 год — Чигарев Юрий Власович, белорусский ученый в области теоретической и прикладной механики, доктор физико-математических наук (1993), профессор (1994). Автор научных работ по теории деформирования случайно-неоднородных сред, критериям оценки устойчивости агроэкологических систем.

1944 год — Пиотровский Михаил Борисович, российский историк-востоковед, член-корреспондент РАН, действительный член РАХ. С 1992 года директор Государственного Эрмитажа.

1952 год — Анатолий Вассерман, российский журналист, политический консультант, многократный победитель интеллектуальных телеигр.

1954 год — Концевенко Владимир Иванович, белорусский тренер (борьба греко-римская), мастер спорта СССР (1972), заслуженный тренер Беларуси (2001).

1954 год — Юнкер Жан-Клод, люксембургский и общеевропейский государственный и политический деятель, председатель Европейской комиссии (1 ноября 2014 года — 31 октября 2019 года), премьер-министр Люксембурга (20 января 1995 — 4 декабря 2013 года), глава еврогруппы.

⏰ ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Международный день борьбы с коррупцией. Объявлен по инициативе ООН. 9-11 декабря 2003 года в мексиканском городе Мерида состоялась политическая конференция высокого уровня, на которой была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.

Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Объявлен в сентябре 2015 года Генеральной Ассамблеей ООН. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1948 году была принята Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

⏰ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Торжество Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии отмечается в католическом мире.

Догмат о Непорочном зачатии Девы Марии (лат. Immaculate conception) был официально закреплен папой Пием IX в конституции Ineffabilis Deus 8 декабря 1854 г., который и установил в честь этого события ежегодный праздник, хотя еще 28 февраля 1476 г. папа Сикст IV своим декретом установил праздник Непорочного зачатия для всей латинской Церкви.

В Испании, где Святая Дева Мария является покровительницей, отмечают этот день как национальный праздник. По всей стране устраиваются фестивали, поют гимны, прославляющие Богородицу.

Этот праздник особенно любят в Италии и за то, что он открывает череду следующих за ним рождественских и новогодних дней, и за красивый обряд возложения живых цветов к статуям Девы Марии.

Особенно красив этот ритуал в Риме. По обычаю, на руку возвышающейся на 50‑метровом постаменте статуи Девы Марии на площади Испании надевается венок, присланный из Ватикана.

Кульминацией торжества становится всеобщее поклонение статуе Девы, во время которого к ее подножию возлагают букеты цветов и сам Папа освящает ее. В этот же день на площади Навона торжественно открывают главный рождественский базар в стране.

На севере Италии в этот день дарят детям подарки, в Неаполе украшают цветами статую Мадонны на площади Иисуса. Еще в Неаполе в этот день принято наряжать елку.

По традиции, в день Пречистой Девы начинается продажа красно-зеленых цветов, именуемых «Рождественская свеча», без которых в этот праздник не обходится ни одна семья. Сбор от продажи этих цветов идет в благотворительные фонды.

Во всех европейских костелах в этот день совершаются торжественные богослужения, во время которых исполняется гимн Ave, maris stella! («Радуйся, звезда морская!»), прославляющий Богородицу.

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Православный праздник в честь освящения церкви великомученика Георгия в Киеве.

Православные верующие чтут память святителя Иннокентия, епископа Иркутского, преподобного Иакова отшельника.

⏰ НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Егорий холодный. Юрьев день. Считалось, что на Юрьев день в берлоге медведь засыпает, а волки начинают бродить по деревням. Если до Юрьева дня не возвратить долг, то на всю жизнь должником можно остаться. Примечали, если в этот день вода в колодце тихая — зима теплой будет, а если шумит — будут сильные морозы, да метели колючие. Коли близ жилья воет волк — к морозу.

⏰ ИМЕНИНЫ

православные: Василия, Георгия, Ивана, Ильи, Иннокентия, Николая, Петра, Якова;

католические: Леокадии, Натальи, Ефима.

Источник: БелТА, ria.ru

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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⏰ СОБЫТИЯ 1824 год — произошла битва при Аякучо — последнее крупное сражение Войны за независимость испанских колоний в Америке
 
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