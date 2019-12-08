ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спешите делать добрые дела

09.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Спешите делать добрые дела
Рождественский и новогодний период – время, когда каждый может поучаствовать в создании праздника для нуждающихся.

К примеру, на протяжении пятнадцати лет команда волонтеров ОБО «Пинский детский хоспис» 29 и 30 декабря приезжают к своим подопечным. К ребятам едут с подарками – большим пакетом фруктов для болеющих детей. На сегодня для 20 семей на их покупку необходима сумма 500 белорусских рублей. Помочь и внести вклад в это доброе дело может каждый, перечислив средства на специальный благотворительный счет: «БАНК БелВЕБ» № BY66 BELB 3015 1564 2500 1022 6000.

Сбор новогодних подарков (игрушек, канцелярских принадлежностей, книг, конструкторов, пазлов и др.) в рамках республиканской акции «Чудеса на Рождество» объявил и Пинский районный комитет БРСМ.

Подготовила Людмила РЕБКОВЕЦ

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Рождественский и новогодний период – время, когда каждый может поучаствовать в создании праздника для нуждающихся. К примеру, на протяжении пятнадцати лет...
 
Новости дня
Новости общества
 
Серо, дождливо и ветрено. Погода в Гродно на неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика