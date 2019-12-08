Спешите делать добрые дела

Источник материала: Полесская правда



Рождественский и новогодний период – время, когда каждый может поучаствовать в создании праздника для нуждающихся.

К примеру, на протяжении пятнадцати лет команда волонтеров ОБО «Пинский детский хоспис» 29 и 30 декабря приезжают к своим подопечным. К ребятам едут с подарками – большим пакетом фруктов для болеющих детей. На сегодня для 20 семей на их покупку необходима сумма 500 белорусских рублей. Помочь и внести вклад в это доброе дело может каждый, перечислив средства на специальный благотворительный счет: «БАНК БелВЕБ» № BY66 BELB 3015 1564 2500 1022 6000.

Сбор новогодних подарков (игрушек, канцелярских принадлежностей, книг, конструкторов, пазлов и др.) в рамках республиканской акции «Чудеса на Рождество» объявил и Пинский районный комитет БРСМ.

Подготовила Людмила РЕБКОВЕЦ