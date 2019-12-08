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О государственной защите детей в неблагополучных семьях в Несвижском районе

09.12.2019 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В силу требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» дети подлежат государственной защите и помещению на государственное обеспечение в случае, если установлено, что родители (единственный родитель) ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на детей, являются хроническими алкоголиками или наркоманами либо иным образом ненадлежаще выполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию детей, в связи с чем они находятся в социально опасном положении.

По состоянию на 01.12.2019 на территории Несвижского района находящимися в социально опасном положении признано 60 детей из 29 семей. Нуждающимися в государственной защите признано 2 детей.

В последующем, если сложившаяся негативная обстановка в семье не изменяется к лучшему, проводимая работа с родителями несовершеннолетнего не дает положительного результата, может быть поставлен вопрос о лишении таких родителей родительских прав.

В настоящее время в районе проживает 111 детей, находящихся на государственном обеспечении, родители в отношении которых, лишены родительских прав.

При этом такие родители обязаны возмещать расходы государству на содержание детей, и приобретают статус лица, обязанного возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.

В этих целях, родители, лишенные родительских прав, подлежат обязательному, а в некоторых случаях и принудительному трудоустройству.

При этом в случае уклонения от трудоустройства или совершения прогулов по месту работы может быть поставлен вопрос о привлечении таких лиц к установленной законом ответственности.

Так, например, гражданка Н., будучи трудоустроенной, уклонялась от работы без уважительных на то причин, за что приговором суда Несвижского района осуждена по ч.3 ст.174 УК Республики Беларусь к наказанию в виде лишения свободы на срок один год.

Вернуть детей в семью и восстановиться в родительских правах возможно только при строгом выполнении всех мероприятий по нормализации обстановки в семье.

Помощник прокурора Несвижского района

юрист 1 класса Д.Г. Ракутько.


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В силу требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей
 
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