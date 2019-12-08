Права человека — неприкосновенны

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства. Права человека, в т.ч. право на жизнь и неприкосновенность личности, неприкосновенность жилища и иных законных владений являются неотъемлемыми и защищаются государством.

Посягательства на указанные права недопустимы, а в случае их нарушения виновные лица обязаны нести установленную законом ответственность, в т.ч. и уголовно-правовую.

Любое преступление, независимо от его характера и тяжести наступивших последствий, представляет определенную опасность для общества, нарушает установленный правопорядок, затрагивает интересы граждан. Никому и ни при каких обстоятельствах не дано право безнаказанно посягать на жизнь и здоровье человека, его имущество.

В связи с этим каждый человек имеет право рассчитывать на защиту со стороны государства, его органов уголовного преследования, вправе рассчитывать на то, что виновное лицо понесет заслуженное наказание.

Одним из наиболее опасных и распространенных преступлений против общественного порядка и общественной нравственности, нередко способствующих совершению более тяжких преступлений является хулиганство, которое представляет собой умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом.

Грубое нарушение общественного порядка может выражаться в совершении таких действий, которые повлекли срыв массового мероприятия, временное прекращение нормальной деятельности учреждения, предприятия, общественного транспорта и т.п., а также причинение вреда здоровью, законным правам и интересам человека. Эти деяния могут проявляться в длительном и упорно не прекращающемся нарушении общественного спокойствия, уничтожении или повреждении имущества, избиении потерпевших.

За истекший период 2019 года к уголовной ответственности по ст.339 УК Республики Беларусь (хулиганство) судом Несвижского района привлечено к уголовной ответственности 18 лиц.

Как показывает практика, основным катализатором противоправного поведения служит алкогольное опьянение, которое

приводит к необдуманным агрессивным поступкам, расплачиваться за которые приходится личной свободой.

Так, например, приговором суда Несвижского района гражданин Н. осужден по ч.3 ст.339 УК Республики Беларусь.

По делу установлено, что гражданин Н., находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно, беспричинно, из хулиганских побуждений в общественном месте с использованием ножа высказывал угрозы его применения, размахивал ножом перед неограниченным количеством людей, высказывал угрозы убийством с применением указанного ножа в отношении престарелой жительницы Несвижского района, избил ее и человека, попытавшегося пресечь такое агрессивное поведение, беспричинно повредил имущество, принадлежащее гражданам.

При этом в ходе допроса, обвиняемый не смог до конца объяснить причины своего поведения, ссылался на сильное алкогольное опьянение, не позволившее контролировать свои поступки.

Судом Несвижского района гражданин Н. осужден к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Помощник прокурора Несвижского района

юрист 1 класса Д.Г. Ракутько.