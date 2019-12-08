Союзному государству Беларуси и России 20 лет

Источник материала: Единство

«Этот документ вывел белорусско-российские отношения, основанные на вековой дружбе, родстве исторических судеб и общности жизненных интересов наших народов, на уровень подлинного союзничества и стратегического партнерства», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Россия многого достигли: они координируют действия на международной арене, совместно укрепляют обороноспособность, взаимно дополняют друг друга в экономике. Создано общее гуманитарное, социальное, культурное и образовательное пространство. Граждан двух стран не разделяют границы, визы, таможни.

«На нынешнем этапе приверженность объединительной идее имеет огромное значение. Главная задача — обеспечить необходимые условия для дальнейшего повышения благосостояния наших граждан. Глубоко убежден, что мы сможем придать новую динамику реализации союзного Договора, неуклонно следуя принципам равноправия и доверия», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент России также направил поздравительное послание в адрес Президента Беларуси по случаю знаменательной даты. Он отметил, что историческое решение о заключении союзного Договора отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения и двум странам удалось существенно продвинуться по пути интеграции и сотрудничества.

«Важно, что позитивный опыт, накопленный в рамках Союзного государства, активно используется в более широком формате Евразийского экономического союза. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов, двустороннего взаимодействия на всех направлениях», — подчеркнул Президент России.

Дополнительно

7 декабря, накануне 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства, Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры в резиденции Бочаров Ручей в Сочи.

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