В Минском районе задержали пациента психдиспансера, который пытался изнасиловать медсестру

Источник материала: Tut.by

Спустя три недели милиция задержала 25-летнего мужчину, который еще 14 ноября сбежал из психдиспансера в легкой одежде. Об этом сообщает пресс-служба УВД Минского облисполкома.



Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

Пациент, инвалид 2-й группы, проживал в Грозовском психоневрологическом диспансере в деревне Конюхи Копыльского района. 14 ноября около полуночи в диспансере он хотел изнасиловать 40-летнюю медсестру. При этом он держал в руке металлический прут, хватал женщину за одежду, шею, руки и нанес ей травмы. После того как она позвала на помощь и прибежал санитар, мужчина сбежал. Он покинул диспансер одетый совсем не по сезону — в спортивные штаны и майку.

Его задержали в Минском районе. Где он скрывался три недели — не сообщается. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка.