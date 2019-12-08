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В Минском районе задержали пациента психдиспансера, который пытался изнасиловать медсестру
09.12.2019 11:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Спустя три недели милиция задержала 25-летнего мужчину, который еще 14 ноября сбежал из психдиспансера в легкой одежде. Об этом
Пациент, инвалид 2-й группы, проживал в Грозовском психоневрологическом диспансере в деревне Конюхи Копыльского района. 14 ноября около полуночи в диспансере он хотел изнасиловать 40-летнюю медсестру. При этом он держал в руке металлический прут, хватал женщину за одежду, шею, руки и нанес ей травмы. После того как она позвала на помощь и прибежал санитар, мужчина сбежал. Он покинул диспансер одетый
Его задержали в Минском районе. Где он скрывался три недели — не сообщается. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка.
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Его задержали в Минском районе. Где он скрывался три недели - не сообщается. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка.
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