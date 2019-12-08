﻿ В Минском районе задержали пациента психдиспансера, который пытался изнасиловать медсестру. 21.by
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В Минском районе задержали пациента психдиспансера, который пытался изнасиловать медсестру

09.12.2019 11:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спустя три недели милиция задержала 25-летнего мужчину, который еще 14 ноября сбежал из психдиспансера в легкой одежде. Об этом сообщает пресс-служба УВД Минского облисполкома.


Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

Пациент, инвалид 2-й группы, проживал в Грозовском психоневрологическом диспансере в деревне Конюхи Копыльского района. 14 ноября около полуночи в диспансере он хотел изнасиловать 40-летнюю медсестру. При этом он держал в руке металлический прут, хватал женщину за одежду, шею, руки и нанес ей травмы. После того как она позвала на помощь и прибежал санитар, мужчина сбежал. Он покинул диспансер одетый совсем не по сезону — в спортивные штаны и майку.

Его задержали в Минском районе. Где он скрывался три недели — не сообщается. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

 
 
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Его задержали в Минском районе. Где он скрывался три недели - не сообщается. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка.
 
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