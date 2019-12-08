﻿ В Орше строители откопали ящик с 39-ю гранатами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Орше строители откопали ящик с 39-ю гранатами

09.12.2019 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Гранаты оказались боеприпасами времен Великой Отечественной войны. Их вывезли в безопасное место и уничтожили. Об этом сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.


Фото: УВД Витебского облисполкома

Неподалеку от частного жилого дома и здания бывшей больницы в переулке Дальний в Орше проводились земляные работы. Строители на глубине около полутора метров зацепили экскаватором старый ящик, из которого высыпалось несколько гранат. О своей находке они сообщили в милицию.

На место выезжала милиция и саперы. В траншее нашли 39 ручных гранат времен Великой Отечественной войны.

Боеприпасы вывезли в безопасное место и уничтожили.

 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гранаты оказались боеприпасами времен Великой Отечественной войны. Их вывезли в безопасное место и уничтожили.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минском районе задержали пациента психдиспансера, который пытался изнасиловать медсестру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика