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В Орше строители откопали ящик с 39-ю гранатами
09.12.2019 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гранаты оказались боеприпасами времен Великой Отечественной войны. Их вывезли в безопасное место и уничтожили. Об этом
Неподалеку от частного жилого дома и здания бывшей больницы в переулке Дальний в Орше проводились земляные работы. Строители на глубине около полутора метров зацепили экскаватором старый ящик, из которого высыпалось несколько гранат. О своей находке они сообщили в милицию.
На место выезжала милиция и саперы. В траншее нашли 39 ручных гранат времен Великой Отечественной войны.
Боеприпасы вывезли в безопасное место и уничтожили.
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Гранаты оказались боеприпасами времен Великой Отечественной войны. Их вывезли в безопасное место и уничтожили.
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