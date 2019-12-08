В Орше строители откопали ящик с 39-ю гранатами

Источник материала: Tut.by

Гранаты оказались боеприпасами времен Великой Отечественной войны. Их вывезли в безопасное место и уничтожили. Об этом сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.



Фото: УВД Витебского облисполкома

Неподалеку от частного жилого дома и здания бывшей больницы в переулке Дальний в Орше проводились земляные работы. Строители на глубине около полутора метров зацепили экскаватором старый ящик, из которого высыпалось несколько гранат. О своей находке они сообщили в милицию.

На место выезжала милиция и саперы. В траншее нашли 39 ручных гранат времен Великой Отечественной войны.

Боеприпасы вывезли в безопасное место и уничтожили.