 Концепция развития наружной рекламы в г. Борисове

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В г. Борисове сформирован современный формат рекламоносителей операторов наружной рекламы, создана широкая и разнообразная клиентская база рекламодателей, обеспечен динамический баланс спроса и предложений, городская застройка стимулирует развитие наружной рекламы. Общественная активность и открытость участников рекламного рынка ко всему новому, осознание социальной ответственности и желание развиваться обуславливают развитие отрасли.

Помимо поступающих налогов, наружная реклама является дополнительным источником поступлений в городской бюджет в виде платы операторами (рекламораспространителями) наружной рекламы за использование рекламного пространства.

В 2019 году в г. Борисове рынок наружной рекламы представлен 17 субъектами рекламного рынка – операторами наружной рекламы, обеспечивающими пополнение городского бюджета налоговыми поступлениями и постоянными рабочими местами.

Наружная реклама играет важную роль в распространении социально значимой информации и праздничном оформлении г. Борисова, является информационным ресурсом, без которого невозможно проведение значимых городских и районных мероприятий в любой сфере. Тематическое оформление рекламоносителей обеспечивается рекламораспространителями в период проведения государственных, общереспубликанских праздников и других праздничных дней.

Наличие ресурса в виде наружной рекламы является одним из важных факторов привлекательности инвестиционного климата региона и продвижения его туристического потенциала.

Наружная реклама, являясь сравнительно недорогим медиа-носителем, оказывает поддержку отечественным рекламодателям в продвижении производимых ими товаров.

Структура рекламного рынка г. Борисова была представлена сетью специально предназначенных для размещения наружной рекламы рекламоносителей, на 2018 год состоящей из 187 конструкций, из которых – крупноформатные щитовые рекламные конструкции (размер рекламного поля 3x6 м, 3х6.7 м, 3х7 м, 5х10 м) – 125 шт., конструкции малого формата или лайтпостеры – 1 шт., пилоны – 21 шт., а также электронные табло, настенные рекламные конструкции – 39 шт.

В 2019 году на основании абзаца 8 части первой пункта 20 Положения о порядке размещения средств наружной рекламы, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 ноября 2007 г. № 1497, в связи с проведением в месте размещения средств наружной рекламы строительно-монтажных работ по объектам «Мостовой переход через р. Березина с реконструкцией ул. Гагарина от ул. Толстикова до ул. III Интернационала в г. Борисове», «Реконструкция улицы Гагарина автодорога Р-53 (Слобода-Новосады) от ПК 435 до ул. Толстикова в г. Борисове» аннулированы 78 паспортов средств наружной рекламы.

Несмотря на накопленный положительный опыт и имеющийся потенциал, в сфере наружной рекламы г. Борисова определился ряд направлений, которые требуют организационных и материальных ресурсов для их решения.

Достаточно высоким остается число технически устаревших рекламоносителей как настенных, так и отдельностоящих, а также конструкций с незаглубленными временными фундаментами. Остается низкой доля высокотехнологичных рекламных конструкций, только 3 конструкции – электронные экраны, отсутствуют конструкции совмещенные с уличной мебелью (телефонные кабины, скамейки), обеспеченные системой автоматической смены изображения «скролл», «призма».

Застройка территории г. Борисова, а также расширение и модернизация проезжей части улиц приводит

к возникновению случаев несоответствия габаритов установленных ранее рекламоносителей требованиям технических нормативных правовых актов и искажает архитектурный облик сложившейся застройки.

Современное состояние отрасли, рост суммарной площади рекламных поверхностей и колличества крупноформатных рекламоносителей в г. Борисове обуславливают постепенное ограничение и запрет установки новых рекламоносителей в центральных частях города, а также постепенный перенос из центра крупноформатных конструкций, стимулирование инновационной деятельности участников рекламного рынка и оптимизацию предлагаемых отечественным рекламодателям продуктов и услуг.

В этой связи имеется объективная необходимость настоящей Концепции, которая призвана решить обозначенные проблемы.

ГЛАВА 2

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

В целях развития наружной рекламы выделяются следующие направления, на которых необходимо сосредоточить основное внимание:

внедрение технологий изображения поверхностей статичных рекламоносителей на электронные экраны – «цифровые билборды», преимуществом которых является отсутствие производства и монтажа рекламного изображения, что позволяет оптимизировать затраты на производство, монтаж (демонтаж) рекламного полотна, транспортные расходы и специальную технику, монтажные материалы и крепления, утилизацию винилового полотна, а также обеспечивать размещение рекламы в центральных частях города для большего числа рекламодателей;

определение приоритетных типов (видов) средств наружной рекламы для размещения их на территории г. Борисова:

по центральной площади и площади 900-летия г. Борисова (скроллерные конструкции, призматроны, конструкции с внутренней подсветкой, электронные табло, тумбы размером до 3 кв.м, а также конструкции с мультимедийной рекламой);

по ул. Галицкого, ул. Трусова, ул. полка Нормандии Неман, ул. Демина, ул. Лопатина, ул. Дзержинского, ул. Заводской (скроллерные рекламные конструкции, призматроны, рекламные конструкции с внутренней подсветкой, электронные табло, а также конструкции с мультимедийной рекламой, объемно-пространственные рекламные конструкции, выполненные по индивидуальным проектам, лайтпостеры), рекламных щитов конструкции с размером рекламного поля о т 18 кв.м;

по иным улицам г. Борисова средства наружной рекламы всех типов (видов) по согласованию с заинтересованными службами Борисовского районного исполнительного комитета.

ГЛАВА 3

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

В целях динамичного развития всех видов наружной рекламы, улучшения ее качества, гармонизации рекламоносителей с городской средой, предусматривается:

избирательное размещение нестандартных крупноформатных имиджевых рекламных конструкций, предназначенных преимущественно для рекламы отечественных брендов;

размещение рекламных конструкций в зоне визуальной доступности и читаемости информации;

размещение средств наружной рекламы в подземных пешеходных переходах в соответствии с разработанными схемами для размещения рекламоносителей единого типа (вида) и выделение мест для размещения наружной рекламы на основании торгов (аукциона);

предпочтение элементам уличной мебели, совмещенной со средствами наружной рекламы, отвечающей потребностям горожан в области благоустройства;

создание условий для установки высокотехнологичных рекламных конструкций с использованием медиа-фасадов, светодиодных установок, светового (лазерного) оборудования, проекционных экранов и иных технологий, способствующих повышению туристической и экономической привлекательности как центральных, так и удаленных районов г. Борисова;

реализация возможностей, предусматривающих установку рекламных конструкций в новых жилых районах города, на иных крупных объектах городской инфраструктуры и в местах массового пребывания жителей и гостей города, вблизи которых допустимо размещение, в том числе крупноформатных имиджевых конструкций, проекционных экранов, не входящих в противоречие с визуальной средой и архитектурным обликом города;

стимулирование использования цветовых и технических решений наружной рекламы и вывесок, обеспечивающих сохранение объектов культурного наследия и основных характеристик окружающей среды при размещении на поверхности зданий (сооружений), являющихся историко-культурными ценностями, либо в зонах их охраны;

стимулирование использования встроенной светодиодной иллюминации, а также использование энергосберегающих технологий для подсветки рекламоносителей;

стимулирование размещения средств наружной рекламы организациями Республики Беларусь, гражданами Республики Беларусь, производящими продукцию, а также товары народного потребления;

обеспечение комфортной обстановки для жителей города в темное время суток, а также красочное оформление городской территории и дополнительное освещение в зимнее время года за счет обеспечения подсветки рекламоносителей, не создающей неудобства в жизнедеятельности граждан и безопасной для участников дорожного движения и пешеходов.

В целях обеспечения высокого уровня художественного и технического исполнения рекламных конструкций при выдаче разрешений на их размещение целесообразно руководствоваться позициями, препятствующими:

ухудшению архитектурного облика здания и сооружения;

нарушению визуального восприятия здания, сооружения, градостроительных ансамблей, памятников, перекрыванию значимых панорам и ландшафтов в целом;

несоответствию размеров рекламоносителя размерам предполагаемого места его размещения, а также размерам конструкций, расположенных на одном фасаде либо ограждении;

нарушению конструктивных элементов фасада и возникновению угрозы обрушения его конструкции;

разрушению элементов благоустройства и озеленения в процессе установки и обслуживания рекламоносителей, удалению и (или) обрезке зеленых насаждений, газона при установке рекламоносителей, а также их размещению в цветниках или на клумбах;

установке рекламных конструкций с использованием винилового или иного полотна без использования жесткого металлического каркаса для закрепления информационного поля;

увеличению «визуального шума», создаваемого высокой плотностью рекламоносителей;

использованию при оформлении рекламных конструкций агрессивных цветовых решений и люминесцентных цветов.

ГЛАВА 4

КОНТРОЛЬ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Массовое размещение рекламных конструкций требует усиления контроля за их техническим состоянием и повышения ответственности владельцев.

В целях улучшения качества рекламоносителей и наружной рекламы предлагается:

использовать подсветку рекламных конструкций, обеспечивающую равномерную освещенность информационного поля, читаемость информации;

предусматривать варианты светодинамики при подсветке рекламных конструкций в режиме плавного замедленного изменения цветов и силы света с учетом необходимости понижения освещенности рекламоносителя в ночное время суток, исключение дискретного светового режима и слепящих лучей;

применять конструктивные решения рекламных конструкций, обеспечивающие прочность, устойчивость к механическому воздействию, удобство монтажа, демонтажа, обслуживания, безопасность эксплуатации;

предусматривать цветовое решение рекламных конструкций, гармонирующих с архитектурно-пространственным окружением, цветовым решением фасадов зданий и сооружений, малыми архитектурными формами, элементами благоустройства;

предусматривать применение при изготовлении рекламных конструкций материалов и технологий, обеспечивающих высокие декоративные и эксплуатационные качества (ровная окраска, равномерные зазоры между элементами, отсутствие внешнего технологического крепежа), а также длительный срок сохранения их внешнего вида, эксплуатационных качеств и безопасности с учетом климатических особенностей;

стимулировать замену баннерных конструкций на фасадах зданий и ограждениях на современные световые конструкции в виде отдельных букв без подосновы;

предусмотреть согласование внешнего вида рекламных вывесок с заинтересованными службами Борисовского районного исполнительного комитета.

ГЛАВА 5

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ

Реализация положений настоящей Концепции позволит:

повысить качество и эффективность наружной рекламы, размещаемой на территории г. Борисова;

сформировать условия для внедрения в производство наружной рекламы и ее средств инновационных, цифровых технологий, создать условия замены устаревших рекламных конструкций;

повысить прибыльность и эффективность использования городской среды г. Борисова в рекламных целях.

ГЛАВА 6

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

Средства наружной рекламы устанавливаются и эксплуатируются в соответствии с разрешением и согласованием на их установку, без повреждения архитектурных деталей, конструктивных элементов зданий (строений) и сооружений, подземных и наземных коммуникаций, элементов благоустройства, с восстановлением благоустройства прилегающего участка.

Средства наружной рекламы монтируются и демонтируются в соответствии с нормами безопасности. Неисправности и аварийные ситуации устраняются в сроки, предписанные законодательством.

Средства наружной рекламы подключаются к инженерным сетям в соответствии с законодательством с соблюдением условий и правил технической эксплуатации соответствующих сетей.

Средства наружной рекламы обслуживаются с применением принадлежностей, которые будут обеспечивать сохранность зеленых насаждений, либо с производством работ по восстановлению повреждений.

Средства наружной рекламы должны содержаться в надлежащем санитарно-техническом состоянии, иметь целостность рекламной конструкции, окрашенный каркас, должны отсутствовать механические повреждения, порывы рекламных полотен, ржавчина, грязь, наклеенные объявления, изображения, посторонние надписи и другие информационные сообщения на всех частях и элементах рекламных конструкций, содержать указание владельца конструкции и контактный телефон, подсвет рекламных конструкций в темное время суток (за исключением рекламных конструкций с социальной рекламой).

С целью обеспечения визуального порядка устанавливаются рекомендуемые расстояния между однотипными наземными конструкциями, размещенными с одной стороны проезжей части, в соответствии с форматным делением (площадью одной стороны):

– до 3 кв.м. включительно – расстояние между конструкциями 20 м;

– от 3 кв.м до 18 кв.м. – расстояние между конструкциями 50 м;

– от 18 кв.м включительно – расстояние между конструкциями 100 м.

Иное расстояние уточняется «схемой размещения средств наружной рекламы» и проектной документацией.

Установка рекламных конструкций в зоне прямой видимости выполняется с единообразной высотой относительно проезжей части с учетом архитектурных особенностей застройки.

При размещении рекламных конструкций на территории города Борисова и Борисовского района не допускается:

снижение прочности, устойчивости, надежности, а также повреждение зданий (строений, сооружений), на которых размещаются рекламные конструкции;

размещение рекламы путем нанесения либо вкрапления с использованием строительных материалов, краски, дорожной разметки и т.п. в поверхность фасадов зданий (строений, сооружений) и автомобильных дорог и улиц;

установка и эксплуатация рекламных конструкций, являющихся источниками шума, вибрации, мощных световых, электромагнитных и иных излучений и полей, вблизи жилых помещений;

размещение рекламных конструкций на тротуарах, если после их установки ширина прохода для пешеходов составит менее 2 метров, а также над ними;

присоединение рекламной конструкции к деревьям, зеленым насаждениям, электрическим проводам;

перекрытие знаков адресации (уличные аншлаги) - унифицированных элементов городской ориентирующей информации, обозначающих наименования улиц, номера домов, корпусов, подъездов и квартир;

размещение рекламных конструкций, создающих помехи для пешеходов, уборки улиц и тротуаров, очистки кровель объектов капитального строительства от снега и льда;

размещение рекламных конструкций в пределах треугольников видимости;

размещение рекламных конструкций создающих помехи для выполнения работ по эксплуатации и ремонту зданий (строений, сооружений);

размещение панель-кронштейнов на высоте менее 2,5 м от уровня земли;

размещение рекламных конструкций, перегружающих визуальное восприятие архитектуры зданий и сооружений;

установка более двух штендеров у входа в предприятие, организацию, а также использование штендеров в качестве дополнительного объекта наружной рекламы при наличии размещенных рекламных или информационных конструкций на фасаде здания (строения, сооружения).

установка рекламных конструкций на ограждениях на территориях строительных площадок, в скверах, парках, на территориях усадебных комплексов, архитектурных ансамблей, музеях-заповедниках, а также на учреждениях культуры, образования, здравоохранения и науки.

ГЛАВА 7

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Настоящие рекомендуемые технические параметры размещения средств наружной рекламы и рекламно-информационного оформления в городе Борисове разработаны в целях эстетизации внешнего оформления города, единообразия подходов к размещению средств наружной рекламы с учетом архитектурно-стилевых особенностей зданий, комплексов зданий и застройки в целом.

Технические параметры средств наружной рекламы зависят от зон их размещения на территории г. Борисова и Борисовского района. Зонирование предполагает форматное разделение средств наружной рекламы и способов подачи изображения согласно площади одной поверхности средств наружной рекламы, определяющие границы зон размещения наружной рекламы.

Размещение информационных конструкций на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, осуществляется исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей размерам занимаемых организациями, индивидуальными предпринимателями помещений.

Размещение вывесок в пределах «зеленой зоны»:

Для размещения вывесок из отдельных символов отведены специальные области на фасадах, которые называются «зелеными зонами». Буквы и знаки на вывесках рекомендуется размещать только в пределах зеленых зон.

Допустим, на схеме размещения зеленая зона обозначена так:





Вывеска не обязана занимать все отведенное пространство.

Если надпись на вывеске состоит из прописных и строчных букв, то за границы охранной зоны могут выходить прописные буквы, а также выносные элементы строчных букв:





В пределах зеленой зоны можно разместить одну или несколько вывесок:









Если вывеска не размещена по центру зеленой зоны, то ее необходимо выравнивать по архитектурным элементам фасада.

Вывески оптически выравниваются по центру зеленой зоны. При размещении новой вывески на фасаде необходимо принимать во внимание расположение и размер уже существующих вывесок.





Вывеску с плоской подложкой нельзя делить на две или уменьшать, она должна занимать всю отведенную площадь. Вывески с подложкой рекомендуется заменять на более предпочтительные вывески без подложки, однако делать это следует только на всем фасаде сразу. В противном случае все вывески на здании должны соответствовать схеме размещения.

Световые короба (лайтбоксы) рекомендуется заменять вывесками более предпочтительных видов. Менять вывеску с плоской подложкой на световой короб (лайтбокс) запрещается. Цветовую схему (темные или светлые цвета элементов) необходимо применять в соответствии с архитектурным решением фасада здания.





Вывески с разными подложками темных оттенков

В случае если помещения располагаются в подвальных или цокольных этажах объектов вывески (вывески рекламного характера) могут быть размещены над окнами подвального или цокольного этажа





Консольные конструкции (панелей-кронштейнов) располагаются в одной горизонтальной плоскости фасада, у арок, на границах и внешних углах зданий, строений, сооружений. Расстояние между консольными конструкциями не может быть менее 10 метров. Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,50 метра, либо на одном уровне с вывеской. Крайние точки лицевой стороны консольной конструкции не должны находиться на расстоянии более 1 метра от плоскости фасада.

Высота панелей-кронштейнов должна совпадать с высотой подложки вывесок:









Кабели питания световых элементов средств наружной рекламы, сигнализации и др. должны быть вмонтированы в короба, которые окрашены в цвет фасада или прикреплены таким образом, чтобы быть незаметными для пешеходов.

Освещение вывесок (вывесок рекламного характера) включается с наступлением темноты. Учрежденческие доски организаций и предприятий могут устанавливаться без освещения.

Размещение баннеров с информацией об акциях и скидках не осуществляется на всех элементах здания.

Размещение вывесок не осуществляется на лоджиях, балконах, на выступающих фигурных элементах фасадов, пилястрах, фигурных карнизах, с перекрытием архитектурных деталей и элементов историко-культурной ценности (карнизов, фризов, порталов, поясков, обрамлений и др.), а также, если оно препятствует идейно-художественному восприятию мемориальных досок и с перекрытием указателей наименований улиц, номеров домов.









При установке средств наружной рекламы на поверхности зданий, сооружений, являющихся историко-культурными ценностями либо в зонах их охраны, учитываются следующие факторы:

- архитектурные и стилевые особенности историко-культурной ценности;

- не перекрываются ли архитектурные детали и элементы историко-культурной ценности (карнизы, фризы, порталы, пояски, обрамления и др.);

- вывески, размещаемые на поверхности зданий и сооружений, являющихся историко-культурными ценностями, выполняются в виде отдельных букв без подосновы;

- не устанавливаются новые средства наружной рекламы на фасадах зданий, являющихся историко-культурными ценностями, в виде световых коробов, светодиодных табло и экранов, за исключением средств наружной рекламы, разрешение на размещение которых выданы до вступления в силу настоящих Рекомендуемых технических параметров.

Размещение штендеров:

Допускается размещение штендеров только при входе в организацию, реклама которой отображается на штендере, на расстоянии не более 5-ти метров от месторасположения организации.

Штендер не должен мешать движению пешеходов, велосипедистов, устанавливаться на клумбах или возле деревьев.

Не правильно Правильно







Размещение баннеров:

Допускается размещение временных баннеров на фасадах зданий, где осуществляет свою деятельность организация, с временной рекламой о проводимых акциях, играх, подарках и т.д.

Время размещения баннера на фасаде указывается в приказе организации о проведении рекламной компании.

Макет баннера подлежит согласованию с заинтересованными службами Борисовского районного исполнительного комитета.

Размещение рекламно-щитовых конструкций:

Наружная реклама на рекламно-щитовой конструкции имеет специфический характер, так как у нее есть всего несколько секунд, чтобы привлечь внимание (время чтения плаката пешеходами примерно 30 - 40 сек., автомобилистами около 1 - 2 сек).





Запоминаемость наружной рекламы напрямую зависит от того, что на ней изображено. Наиболее хорошо запоминаются рекламные обращения с крупным, четким, контрастным изображением, выполненным в одной цветовой гамме.

Фундаментный блок рекламной конструкции должен быть заглублен до уровня грунта с выполнением работ по восстановлению благоустройства территории.

Для рекламных конструкций допускается применение выступающих дополнительных элементов.

Эксплуатация рекламных конструкций должна обеспечивать свободный проход пешеходов, возможность уборки улиц и тротуаров.

Определение приоритетности мест размещения социальной рекламы на рекламно-информационном поле рекламно-щитовых конструкций в случае отсутствия заказчиков:

в первую очередь размещается информация об объектах национального, культурно-исторического наследия;

во вторую – о государственных органах и службах, обеспечивающих безопасность и оказывающих помощь на дороге;

в третью – информация о проводимых социальных мероприятиях.

Рекламно-щитовые конструкции могут иметь следующие размеры рекламной площади: 6х3м, 6.7х3м, 6х3.5м, 7х3.

Тип рекламно-щитовой конструкции:

односторонняя: устанавливается только в случае плохой видимости второй стороны и нецелесообразности размещения двусторонней конструкции;

двусторонняя: основной вид рекламоносителя вдоль автомобильных дорог и улиц города;

трехсторонняя: может быть установлена на перекрестке при условии «вхождения» в красные линии дорог и равнозначной видимости каждой из сторон.

Размещение пилонов:

Пилоны – двусторонние рекламные конструкции с размером рекламного поля 1,2х1,7 м. Устанавливаются в непосредственной близости от проезжей части дорог, на тротуарах. Ориентированы на пешеходный и транспортный потоки. Может являться отдельностоящей рекламной конструкцией или являться частью остановочного павильона наземного автотранспорта.





Допускается размещение пилонов индивидуального дизайна после предварительного согласования с заинтересованными службами Борисовского районного исполнительного комитета.







Размещение рекламно-информационных указателей:

Средство наружной рекламы, размещаемое на осветительной опоре наружного освещения (других конструкциях), с площадью рекламного поля до 2.2 кв.м может размещаться на расстоянии менее 2м от края проезжей части (в зоне размещения дорожных знаков и светофоров) при расстоянии от рекламной конструкции до дорожных знаков и светофоров, размещаемых на одной стороне улицы, не менее 25 м.

Рекламно-информационный указатель, размещенный на опоре освещения, должен состоять не более чем из двух блоков. Может быть односторонним и двухсторонним.

Верхний блок используется для обозначения улицы или объекта, нижний блок – рекламно-информационный.

Конструкция – с внутренней подсветкой, обеспечивающей освещенность на поверхности 800 люмен. Кронштейн выполняется из металлической профильной трубы.





Размещение рекламы на остановочных пунктах:

Реклама размещается в коробе, который представляет собой светодиодный экран:





Реклама размещается в коробе (постерная ламинированная бумага), и в информационных панелях (постерная бумага):





Оформление витрин:

При оформлении витрин необходимо учитывать:

установку дополнительного освещения;

разнообразные дизайнерские решения;

временно размещенные рекламные текстовые плакаты должны являться элементами декора;

оформление витрины не должно занимать больше половины площади стекла витрины, для присутствия естественного света в торговом зале;

приспособления, используемые в витрине, должны быть незаметны, они не должны отвлекать внимание от товара. Или же стать элементами декора.

Перед проведением работ по оформлению витрин необходимо согласовать с заинтересованными службами Борисовского районного исполнительного комитета их эскизные решения.

Оформление витрин должно быть тематическим, то есть посвящено тем услугам, которые оказываются в объекте обслуживания или тем товарам, которые реализуются в объекте торговли.

Запрещается заклеивать заполнения оконных проемов и витрин информацией рекламного и нерекламного характера без согласования с заинтересованными службами Борисовского районного исполнительного комитета.