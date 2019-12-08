ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зима откладывается. На неделе будет тепло и мокро

09.12.2019 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Беларуси ожидается неустойчивая с повышенным температурным фоном погода. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.


Фото: Reuters

10 декабря, во вторник, погодные словия будут определять малоактивные атмосферные фронты и теплая воздушная масса. В отдельных районах пройдут кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит −2…+3°С, максимальная температура днем +1…+6°С.

11 декабря, в среду, ночью и утром местами, днем по югу Беларуси ожидаются небольшие кратковременные осадки — мокрый снег, дождь, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −4…+2°С, максимальная температура днем −2…+4°С.

12 декабря, в четверг, местами по стране ожидаются кратковременные осадки — мокрый снег, дождь, а также слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −4…+2°С, максимальная температура днем составит от -2°С по северу до +5°С по югу Беларуси.

13 декабря, в пятницу, атмосферные фронты принесут ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3°С, максимальная температура днем −1…+5°С.

В субботу, 14 декабря, во многих районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…+4°С, по востоку при прояснениях до -5°С; максимальная температура днем −1…+4°С, по юго-западу страны до +6°С.

15 декабря, в воскресенье, на большей части территории страны кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. В отдельных районах туман, слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…+4°С, по северо-востоку при прояснениях она понизится до -5°С, максимальная температура днем 0...+6°С.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе в Беларуси ожидается неустойчивая с повышенным температурным фоном погода. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.
 
Новости дня
Новости общества
 
Магазины Reserved, Sinsay, House, Cropp и Mohito, ранее закрывшиеся в Минске, откроются в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика