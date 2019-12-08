Зима откладывается. На неделе будет тепло и мокро

Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Беларуси ожидается неустойчивая с повышенным температурным фоном погода. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.



Фото: Reuters

10 декабря, во вторник, погодные словия будут определять малоактивные атмосферные фронты и теплая воздушная масса. В отдельных районах пройдут кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит −2…+3°С, максимальная температура днем +1…+6°С.

11 декабря, в среду, ночью и утром местами, днем по югу Беларуси ожидаются небольшие кратковременные осадки — мокрый снег, дождь, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −4…+2°С, максимальная температура днем −2…+4°С.

12 декабря, в четверг, местами по стране ожидаются кратковременные осадки — мокрый снег, дождь, а также слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −4…+2°С, максимальная температура днем составит от -2°С по северу до +5°С по югу Беларуси.

13 декабря, в пятницу, атмосферные фронты принесут ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3°С, максимальная температура днем −1…+5°С.

В субботу, 14 декабря, во многих районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…+4°С, по востоку при прояснениях до -5°С; максимальная температура днем −1…+4°С, по юго-западу страны до +6°С.

15 декабря, в воскресенье, на большей части территории страны кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. В отдельных районах туман, слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…+4°С, по северо-востоку при прояснениях она понизится до -5°С, максимальная температура днем 0...+6°С.