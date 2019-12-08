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В Беларуси появится первый в мире интернет-магазин, в котором можно купить товар по запаху

09.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Необычный интернет-магазин, в котором можно понюхать товары появится в Беларуси в конце 2020 – 2021 году. Об этом сообщил БЕЛТА руководитель хостинг-провайдера HostFly.by Александр Хмыль. Провайдер предоставит необычному проекту безлимитный облачный хостинг, а также окажет техническую поддержку при реализации новых для белорусского рынка функций.

В Беларуси появится первый в мире интернет-магазин, в котором можно купить товар по запаху

Проект интернет-магазина, в котором кроме описания товара появится еще и его запах, разрабатывает белорусская IТ-компания. Чтобы передать запах, владельцы интернет-магазинов смогут бесплатно присылать покупателям особые пластины с набором запахов.

Во время просмотра определенного товара, пластина будет активироваться через специальное программное приложение к смартфону или компьютеру и покупатель сможет почувствовать запах, который соотносится с тем, что он видит на виртуальном прилавке. Разработка аналогичных «проигрывателей» запаха ведется уже давно, однако белорусам удалось создать компактную модель прибора для передачи запахов и сделать ее максимально дешевой.

Ожидается, что использовать передовую разработку начнут как белорусские интернет-магазины, так и крупные продавцы в Европе и США. Сидя перед мониторами, покупатели смогут ощутить запахи продуктов, свежего белья, косметики, а для будущих автовладельцев создадут набор запахов люксовых автомобилей.

«Мы рады, что в Беларуси появляются проекты, способные удивить и заинтересовать зарубежные компании и инвесторов. Со своей стороны мы можем предложить инновационным стартапам качественные услуги облачного хостинга их проектов. Это создает условия не только для успешного технического тестирования нововведений, но и для роста количества инноваций в экономике Беларуси», — сказал руководитель HostFly.by Александр Хмыль.

По его словам, официальный анонс необычного магазина его разработчиками состоится после того, как технология будет полностью готова и запатентована.

Источник: БелТА

 
 
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Необычный интернет-магазин, в котором можно понюхать товары появится в Беларуси в конце 2020 – 2021 году. Об этом сообщил БЕЛТА
 
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