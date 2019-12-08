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Магазины Reserved, Sinsay, House, Cropp и Mohito, ранее закрывшиеся в Минске, откроются в Гродно
09.12.2019 11:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Магазины Reserved, Sinsay, House, Cropp и Mohito откроют в торгово-развлекательном комплексе Triniti в Гродно. Крупнейший польский производитель одежды — компания LPP — напрямую выходит на белорусский рынок.
Напомним, в середине ноября в Минске
Представители белорусских компаний, которые занимались развитием торговых точек, говорили о том, что терпят убытки, польская сторона даже не стала выкупать открытые по всем условиям франшизы магазины.
Дальше поляки заинтересованы развивать бренды самостоятельно.
И вот магазины откроются в торгово-развлекательном комплексе Triniti в Гродно.
Польская компания также планирует открыть магазины в Минске, но когда — пока точно не известно.
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Магазины должны вернуться и в Минск, но когда - пока точно не известно.
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