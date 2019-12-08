ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Магазины Reserved, Sinsay, House, Cropp и Mohito, ранее закрывшиеся в Минске, откроются в Гродно

09.12.2019 11:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Магазины Reserved, Sinsay, House, Cropp и Mohito откроют в торгово-развлекательном комплексе Triniti в Гродно. Крупнейший польский производитель одежды — компания LPP — напрямую выходит на белорусский рынок.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Напомним, в середине ноября в Минске закрылись все магазины, которые работали по франшизе компании LPP: Sinsay, Mohito, Cropp, House, Reserved. В Гродно магазин House закрылся в августе этого года

Представители белорусских компаний, которые занимались развитием торговых точек, говорили о том, что терпят убытки, польская сторона даже не стала выкупать открытые по всем условиям франшизы магазины.

Дальше поляки заинтересованы развивать бренды самостоятельно.

И вот магазины откроются в торгово-развлекательном комплексе Triniti в Гродно.

Польская компания также планирует открыть магазины в Минске, но когда — пока точно не известно.

Читайте также

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Магазины должны вернуться и в Минск, но когда - пока точно не известно.
 
Новости дня
Новости общества
 
Дети и МКС. В Щучине работает ламповая радиостанция, где школьники до сих пор учат азбуку Морзе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика