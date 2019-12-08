Магазины Reserved, Sinsay, House, Cropp и Mohito, ранее закрывшиеся в Минске, откроются в Гродно

Источник материала: Tut.by

Магазины Reserved, Sinsay, House, Cropp и Mohito откроют в торгово-развлекательном комплексе Triniti в Гродно. Крупнейший польский производитель одежды — компания LPP — напрямую выходит на белорусский рынок.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Напомним, в середине ноября в Минске закрылись все магазины, которые работали по франшизе компании LPP: Sinsay, Mohito, Cropp, House, Reserved. В Гродно магазин House закрылся в августе этого года

Представители белорусских компаний, которые занимались развитием торговых точек, говорили о том, что терпят убытки, польская сторона даже не стала выкупать открытые по всем условиям франшизы магазины.

Дальше поляки заинтересованы развивать бренды самостоятельно.

И вот магазины откроются в торгово-развлекательном комплексе Triniti в Гродно.

Польская компания также планирует открыть магазины в Минске, но когда — пока точно не известно.