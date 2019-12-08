В минском аэропорту задержали пассажира из Турции с поддельным паспортом

Источник материала: Tut.by

В минском аэропорту задержали гражданина Турции, который собирался улететь в Германию. У него был поддельный паспорт. Подробности сообщает сайт Госпогранкомитета Беларуси.

В воскресенье 8 декабря в Национальном аэропорту «Минск» гражданин Турции пытался улететь в Германию с поддельным паспортом. Ненастоящий документ выявили на рейсе Стамбул-Минск.

В паспорте 40-летнего пассажира стояла отметка о разрешении на временное пребывание в Германии.

Специальная проверка показала, что в документе заменена страница с данными о владельце. Потом нашелся и настоящий паспорт, который пассажир спрятал от пограничников.

Мужчина рассказал, что направлялся в Германию к родственникам. Там он надеялся на лучшую жизнь. Он задержан, за попытку незаконного пересечения границы начали административный процесс.