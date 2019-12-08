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В минском аэропорту задержали пассажира из Турции с поддельным паспортом
09.12.2019 12:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В минском аэропорту задержали гражданина Турции, который собирался улететь в Германию. У него был поддельный паспорт. Подробности
В воскресенье 8 декабря в Национальном аэропорту «Минск» гражданин Турции пытался улететь в Германию с поддельным паспортом. Ненастоящий документ выявили на рейсе Стамбул-Минск.
В паспорте 40-летнего пассажира стояла отметка о разрешении на временное пребывание в Германии.
Специальная проверка показала, что в документе заменена страница с данными о владельце. Потом нашелся и настоящий паспорт, который пассажир спрятал от пограничников.
Мужчина рассказал, что направлялся в Германию к родственникам. Там он надеялся на лучшую жизнь. Он задержан, за попытку незаконного пересечения границы начали административный процесс.
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Специальная проверка показала, что в документе заменена страница с данными о владельце. Потом нашелся и настоящий паспорт, который пассажир спрятал от...
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