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«Пациент с одним яичком думал, что это норма». Урологи - о стеснении на приеме и частых жалобах
09.12.2019 13:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Чем вреден мобильный телефон в кармане брюк? Что делать, если порвался презерватив и вы боитесь подхватить инфекцию? Сколько раз в неделю мужчинам нужно заниматься сексом, чтобы избежать проблем со здоровьем? Мы пригласили в студию врачей-урологов. Они рассказали о стеснении пациентов на приеме, распространенных вопросах, а также о том, что делать, чтобы реже появляться у врача с жалобами.
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Урологи рассказали, какие неловкие ситуации бывают на приеме и что делать, чтобы реже обращаться к ним с жалобами.
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