«Пациент с одним яичком думал, что это норма». Урологи - о стеснении на приеме и частых жалобах

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Чем вреден мобильный телефон в кармане брюк? Что делать, если порвался презерватив и вы боитесь подхватить инфекцию? Сколько раз в неделю мужчинам нужно заниматься сексом, чтобы избежать проблем со здоровьем? Мы пригласили в студию врачей-урологов. Они рассказали о стеснении пациентов на приеме, распространенных вопросах, а также о том, что делать, чтобы реже появляться у врача с жалобами.