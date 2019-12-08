В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)

Источник материала: Полесская правда

6 декабря в Пинске состоялся финал конкурса красоты «Прыгажуня Палесся-2019». В этом году в финал прошло рекордное количество девушек – за победу боролись 25 красавиц.















На сцену девушки выходили в меховых изделиях, спортивной форме, одежде от бренда «Купалинка», в свадебных и вечерних платьях. Также участницы презентовали себя в конкурсе «Визитная карточка».

Победительницей конкурса стала 18-летняя пинчанка Анна Таранько. Девушка учится в Пинском медицинском колледже. Корону новой королеве красоты Пинска вручила обладательница титула «Первая Вице-Мисс» прошлогоднего конкурса Алина Мотолько.

Анне Таранько достался не только почетный титул, но и множество подарков от спонсоров. Так, победительница получила сертификаты от фитнес-центра «Адреналин» и салона «Галерея красоты», наборы косметики от компаний «Мэри Кэй» и «Фаберлик», приглашение на концерт Дмитрия Колдуна, сертификат от «Ё-кафе», шубу от салонов кожи и меха «Апарт-Фешн», оплаченный проезд летом на море от компании «Вилеонс-Тур», путевку в трехдневный автобусный тур по Европе от ночного клуба «Prime». Статья о «Прыгажуне Палесся» и ее фотосессия появится в «Женском журнале».

— Я очень счастлива, не ожидала и не рассчитывала, что получу этот титул, потому что в конкурсе участвовали 25 действительно достойных девушек. До сих пор не могу поверить! Никогда в подобных конкурсах не принимала участия. Вообще, прийти на кастинг мне предложила подружка, она меня записала, и в итоге я здесь, да еще и победила! Спасибо огромное моей группе поддержки, администрации моего колледжа, родителям и всем друзьям. А также всем организаторам, всем, кто помогал нам готовиться, — поделилась эмоциями победительница.

Члены жюри определили лучших и в других номинациях. Так, титул «Вторая Вице-Мисс» – у Марии Левашкевич. Титул «Первая Вице-Мисс» завоевала Анастасия Тетерук.

В номинации «Мисс Формат» победила Юлия Ясевич, в номинации «Мисс Фаберлик» – Кристина Мосейчук, в номинации «Мисс Купалинка» – Карина Горбацевич, в номинации «Мисс Фото» – Екатерина Ульянчик. Девушки также получили призы и подарки от спонсоров конкурса.









































Наталья МИЛЕВСКАЯ

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