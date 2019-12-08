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В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)

09.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)

В конкурсе красоты приняли участие 25 красавиц

6 декабря в Пинске состоялся финал конкурса красоты «Прыгажуня Палесся-2019». В этом году в финал прошло рекордное количество девушек – за победу боролись 25 красавиц.


В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)

Первый выход — в шикарных меховых изделиях

В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)
 В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)
В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)
В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)

На сцену девушки выходили в меховых изделиях, спортивной форме, одежде от бренда «Купалинка», в свадебных и вечерних платьях. Также участницы презентовали себя в конкурсе «Визитная карточка».

Победительницей  конкурса стала 18-летняя пинчанка Анна Таранько.  Девушка учится в Пинском медицинском колледже.  Корону новой королеве красоты Пинска вручила обладательница титула «Первая Вице-Мисс» прошлогоднего конкурса Алина Мотолько.

Анне Таранько достался не только почетный титул, но и множество подарков от спонсоров. Так, победительница получила сертификаты от фитнес-центра «Адреналин» и  салона «Галерея красоты», наборы косметики от компаний «Мэри Кэй» и «Фаберлик», приглашение на концерт Дмитрия Колдуна, сертификат от «Ё-кафе», шубу от салонов кожи и меха «Апарт-Фешн», оплаченный проезд летом на море от компании «Вилеонс-Тур», путевку в трехдневный автобусный тур по Европе от ночного клуба «Prime».  Статья о «Прыгажуне Палесся» и ее фотосессия появится в «Женском журнале».


В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)

«Прыгажуня Палесся-2019» Анна Таранько — счастливая победительница конкурса

— Я очень счастлива, не ожидала и не рассчитывала, что получу этот титул, потому что в конкурсе участвовали 25 действительно достойных девушек. До сих пор не могу поверить! Никогда в подобных конкурсах не принимала участия. Вообще, прийти на кастинг мне предложила подружка, она меня записала, и в итоге я здесь, да еще и победила! Спасибо огромное моей группе поддержки, администрации моего колледжа, родителям и всем друзьям. А также всем организаторам, всем, кто помогал нам готовиться, — поделилась эмоциями победительница.  

Члены жюри определили лучших и в других номинациях. Так, титул «Вторая Вице-Мисс» – у Марии Левашкевич. Титул «Первая Вице-Мисс» завоевала Анастасия Тетерук.

В номинации «Мисс Формат» победила Юлия Ясевич, в номинации «Мисс Фаберлик»  – Кристина Мосейчук, в номинации «Мисс Купалинка» – Карина Горбацевич, в номинации «Мисс Фото» – Екатерина Ульянчик. Девушки также получили призы и подарки от спонсоров конкурса.


В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)

Каждая из девушек рассказала о себе в Визитной карточке

В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)

Выход в спортивной одежде от бренда «Формат»


В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)

От волнения некоторые теряли свои туфельки

В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)

Все девушки — стройные и подтянутые

В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)

Выход в одежде от «Купалинки»

В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)

Выход в одежде от «Купалинки»

В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)

Прыгажуня Палесся. Одно из самых красивых дефиле — в свадебных платьях


В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)

В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)


В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)
В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)
В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)
В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)

 

В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)

Прыгажуня Палесся. В белых платьях все девушки выглядели великолепно

В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)

Выход в вечерних платьях

В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)
 В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)
 В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)
 В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)
 В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)


В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)

Ведущий конкурса Святослав Пожарицкий

В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)

Перед зрителями выступил певец Саша Попов


В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)

Мисс «Формат» — Юлия Ясевич


В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)

Мисс «Купалинка» — Карина Горбацевич


В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)

Мисс «Фаберлик» — Кристина Мосейчук


В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)

Юлия Ясевич, Карина Горбацевич, Кристина Мосейчук


В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)

Мисс «Фото» — Екатерина Ульянчик


В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)

Титул «Вторая Вице-Мисс» достался Марии Левашкевич


В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)

«Первая Вице-Мисс» — Анастасия Тетерук


В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)

Титул «Прыгажуня Палесся» завоевала Анна Таранько


В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)

Полесские красавицы

Наталья МИЛЕВСКАЯ
Фото автора

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В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж) В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж) В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж) В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж) В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж) В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)

 
 
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> В конкурсе красоты приняли участие 25 красавиц 6 декабря в Пинске состоялся финал конкурса красоты «Прыгажуня Палесся-2019». В этом году в финал прошло рекордное...
 
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