А ваша машина «переобута»?

Источник материала: Единство

Рейд проходил по Смолевичам и окрестностям. Пусть зима еще не вступила в полной мере в свои права, нет снега и наледи, но декабрьская погода неустойчива, меняется каждый день. Поэтому участникам дорожного движения нужно быть начеку.

– Большинство водителей в этом году отнеслись к своей безопасности серьезно, — отмечает старший госавтоинспектор Дмитрий Городко. – Однако нарушения встречаются. У некоторых водителей, остановленных в ходе рейда, была установлена зимняя резина, но высота рисунка протектора была ниже допустимой нормы — менее 4 мм.

Большинство автомобилистов признались: несмотря на то, что осень и начало зимы были необычно теплыми, с температурой около семи градусов со знаком плюс, поспешили на шиномонтаж: заранее «переобуть» авто. Личная безопасность дороже.

– Разница между зимней и летней резиной на дороге весьма ощутима, — признается смолевичанин Виктор. — В городе, где дороги более чистые, это, может, и не так заметно, но за городом машина на дороге неустойчива, ее водит. То, что Госавтоинспекция внимательно следит за тем, все ли автомобилисты используют зимнюю резину, очень правильно, ведь езда на «непереобутой» машине может привести к авариям с пострадавшими.

– Зимняя дорога таит в себе больше опасностей, чем летняя, — говорит инспектор ДПС Ирина Стрельцова. — Поэтому хочется напомнить водителям о необходимлсти быть осторожнее и внимательнее на дороге. А еще — не экономить на резине. И уж тем более не устанавливать зимние шины только на передней оси автомобиля, оставляя на задней «лето». Такая экономия влияет на безопасность и является административным правонарушением.

Напоминаем автомобилистам, что, согласно ч.5 ст. 18.22 КоАП, если на автомашине установлена летняя резина, то водитель получит предупреждение или заплатит штраф до 12,75 рубля.

Зимние шины устанавливаются на всех колесах автомобиля и должны иметь высоту рисунка протектора не менее 4 мм. Если высота рисунка меньше указанной, то, согласно ч. 3 ст. 18.12 КоАП, автовладельцу грозит предупреждение или штраф до 25,5 рубля. За повторное в течение года нарушение (ч.9 ст. 18.12 КоАП) — от 51 до 122 рублей.

— В связи со сложными погодными условиями ГАИ настоятельно рекомендует перейти на зимний стиль вождения, — говорит Ирина Стрельцова. — Недостаточно просто сменить резину. Важно увеличивать дистанцию между авто в потоке, следить за боковым интервалом, не делать резких движений на дороге. Скоростной режим нужно снизить и по возможности отказаться от обгона.

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