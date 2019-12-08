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Где и когда в Гомеле откроются новогодние ярмарки
09.12.2019 13:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле начинают работу новогодние ярмарки. Об этом газете «Гомельские ведомости»
Так, с 14 декабря и каждую субботу и воскресенье на площади Восстания и улице Барыкина, 143, откроются ярмарки выходного дня по продаже новогодней продукции.
Также новогодние торговые зоны будут организованы на рынках «Давыдовский», «Прудковский», на улице Ильича, 301.
Полным ходом идет подготовка ярмарочных домиков на площади Ленина. Традиционно с декабря по январь здесь предложат продукцию общественного питания, горячие напитки, глинтвейн, игрушки.
С 21 декабря начнут работу елочные базары. Где — станет известно позже.
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Полным ходом идет подготовка ярмарочных домиков на площади Ленина.
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