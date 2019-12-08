ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Где и когда в Гомеле откроются новогодние ярмарки

09.12.2019 13:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомеле начинают работу новогодние ярмарки. Об этом газете «Гомельские ведомости» рассказали в управлении торговли и услуг Гомельского горисполкома.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Так, с 14 декабря и каждую субботу и воскресенье на площади Восстания и улице Барыкина, 143, откроются ярмарки выходного дня по продаже новогодней продукции.

Также новогодние торговые зоны будут организованы на рынках «Давыдовский», «Прудковский», на улице Ильича, 301.

Полным ходом идет подготовка ярмарочных домиков на площади Ленина. Традиционно с декабря по январь здесь предложат продукцию общественного питания, горячие напитки, глинтвейн, игрушки.

С 21 декабря начнут работу елочные базары. Где — станет известно позже.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полным ходом идет подготовка ярмарочных домиков на площади Ленина.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Пинске выбрали победительницу конкурса «Прыгажуня Палесся-2019» (большой фоторепортаж)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика