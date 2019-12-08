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«Бонус за скорость»: белоруски могут получить доплату за рождения детей с разницей в 3-4 года
09.12.2019 16:00 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси прорабатывается ряд мер по стимулированию рождаемости, в том числе увеличение пособия по уходу за ребенком для женщин, родившим детей с кратким перерывом - в три-четыре года. Как назвали в Минтруда, «бонус за скорость».
«Прорабатываем вопрос о таком пособии тем мамам, которые в краткосрочном периоде, в течение 3-4 лет, успевают родить второго и последующего ребенка», - сообщила сегодня министр труда и социальной защиты Ирина Костевич во время круглого стола по вопросам проектной деятельности Фонда ООН в области народонаселения.
По словам министра, исследование по методологии «Поколение и гендер» показало, что многие семьи не планируют ранее 29 лет иметь первого ребенка. «Это указывает на то, что мы должны переформатировать свои меры поддержки», - считает Костевич.
Современные мамы рожают с 30 до 40 лет.
Исследование по методологии программы «Поколение и гендер» под названием «Беларусь: структура семьи, семейные отношения, рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях» прошло в мае-ноябре 2017 года. В опросе участвовали 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 79 лет из 56 городов и 40 сельских советов всех регионов Беларуси,
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В Беларуси прорабатывается ряд мер по стимулированию рождаемости, в том числе увеличение пособия по уходу за ребенком для женщин, родившим детей с кратким...
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