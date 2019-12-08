«Бонус за скорость»: белоруски могут получить доплату за рождения детей с разницей в 3-4 года

В Беларуси прорабатывается ряд мер по стимулированию рождаемости, в том числе увеличение пособия по уходу за ребенком для женщин, родившим детей с кратким перерывом - в три-четыре года. Как назвали в Минтруда, «бонус за скорость».

«Прорабатываем вопрос о таком пособии тем мамам, которые в краткосрочном периоде, в течение 3-4 лет, успевают родить второго и последующего ребенка», - сообщила сегодня министр труда и социальной защиты Ирина Костевич во время круглого стола по вопросам проектной деятельности Фонда ООН в области народонаселения.

По словам министра, исследование по методологии «Поколение и гендер» показало, что многие семьи не планируют ранее 29 лет иметь первого ребенка. «Это указывает на то, что мы должны переформатировать свои меры поддержки», - считает Костевич.

Современные мамы рожают с 30 до 40 лет.