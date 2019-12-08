Предупредить и обезопасить. СПИД: цифры, мифы, факты

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В качестве экспертов на мероприятие были приглашены заведующий кожно-неврологического диспансера Борисовской ЦРБ Олег Николаевич Прохор и фельдшер Сергей Николаевич Хаманеев, которые предоставили достоверную информацию о путях передачи ВИЧ, рассказали об обследовании на ВИЧ, о возможных способах предотвращения инфицирования, а также оценили уровень информированности подростков по данным вопросам.

Кураторы Л.А. Иконова и Л.М. Саковец разъяснили подросткам правила безопасного поведения, а также рассказали о том, как следует общаться с людьми, живущими с ВИЧ/СПИД.

Учащиеся проанализировали статистику распространенности ВИЧ/СПИД на территории Республики Беларусь, в том числе в городе Борисове, развеяли мифы, связанные с заболеванием, ответили на вопросы анкеты, выполнили рефлексию в онлайн-режиме.

Большую роль в воспитании подрастающего поколения играют взрослые, поэтому родители также приняли участие в мероприятии и выразили свое отношение к проблеме распространенности ВИЧ/ СПИД посредством онлайн-голосования.



