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Шубы, кружевное белье и жаркие танцы. Смотрите, кто стал «Мисс Гомель - 2019»

09.12.2019 16:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минувшие выходные в городском центре культуры прошел конкурс «Мисс Гомель — 2019». За корону победительницы сражались четырнадцать участниц. Титул самой красивой девушки достался 22-летней Полине Голомазовой, сообщает городской журнал «Белка».


Специалисты работали с финалистками чуть больше двух месяцев: ставили дефиле, репетировали хореографический номер, подбирали одежду, создавали образы. Часть баллов девушки заработали до финального шоу в спортивном и интеллектуальном конкурсах.


События на сцене ГЦК развивались по классическому сценарию: визитка, дефиле в верхней одежде, кружевном белье и свадебных платьях.


Особенностью нынешнего конкурса стала видеопрезентация социальных проектов: каждая участница подняла актуальную проблему и представила пути ее решения. Финалистки выразили готовность бороться с буллингом и глобальным голодом, затронули вопросы охраны природы, правильного воспитания детей, создания безбарьерной среды, помощи пожилым людям и животным.


Победительница конкурса Полина Голомазова агитировала за ЗОЖ личным примером. Отжаться от пола 20 раз впервые у нее получилось в 10 классе, с тех пор девушка «поселилась» в тренажерном зале. В своем видео Полина не ограничилась общими фразами о правильном питании, а назвала конкретную проблему современности.

— Я из агрогородка Новосёлки Ветковского района, где в свободное от работы время многие расслабляются с помощью алкоголя, — не стала скрывать очевидное Полина. — Злоупотреблять начинают со школьной скамьи, поэтому я выросла с твердым убеждением не пить и стала активно заниматься спортом и саморазвитием.


Полина Голомазова

Кроме главной короны Полине Голомазовой достался и титул «Мисс популярность». Девушка живет в Гомеле, работает парикмахером, гордится своей белоснежной кожей и мечтает о большой семье со множеством детишек.


Полина Голомазова

Титул вице-мисс получила Вера Могилат, приза зрительских симпатий удостоилась Наталья Федорина, «Мисс спорт» стала Полина Лебедева.

Организатором конкурса выступил гомельский филиал подиум-школы Сергея Нагорного.

 
Теги: Гомель
 
 
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За корону победительницы сражались четырнадцать участниц. Титул самой красивой девушки достался 22-летней Полине Голомазовой.
 
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