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В Витебске рядом с Ледовым дворцом хотят построить крытую арену. Почти за 2 млн евро

09.12.2019 21:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске планируют построить закрытую ледовую арену, на базе которой откроют Центр фигурного катания. Об этом сообщили 9 декабря на пресс-конференции в облисполкоме. На ней присутствовали знаменитые советские фигуристы Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин.


Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин

Построить закрытую ледовую арену витебским властям предложило белорусско-чешское предприятие «Айс Ринг Технолоджи». В регионе это будет первый подобный спортивный объект. Общая стоимость проекта — около 2 млн евро.

Ожидается, что арену возведут в 2021 году. Находиться она будет за Ледовым дворцом на пересечении проспектов Победы и Строителей.

Кроме ледовой площадки олимпийского размера 60×30 метров, в здании разместятся кафе, хореографические и тренажерные залы. В арене также откроется Центр фигурного катания на коньках Натальи Бестемьяновой и Игоря Бобрина. Ранее подобная школа открылась в подмосковном Домодедово.

Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин сообщили, что готовы помочь с поиском тренеров и хореографов, в том числе и из России, и организацией тренировочной работы.

Тут будут проводить и соревнования, а также можно будет покататься на коньках и всем любителям этого вида спорта.

 
Теги: Витебск
 
 
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