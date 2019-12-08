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В Витебске рядом с Ледовым дворцом хотят построить крытую арену. Почти за 2 млн евро
09.12.2019 21:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске планируют построить закрытую ледовую арену, на базе которой откроют Центр фигурного катания. Об этом сообщили 9 декабря на пресс-конференции в облисполкоме. На ней присутствовали знаменитые советские фигуристы Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин.
Построить закрытую ледовую арену витебским властям предложило белорусско-чешское предприятие «Айс Ринг Технолоджи». В регионе это будет первый подобный спортивный объект. Общая стоимость проекта — около 2 млн евро.
Ожидается, что арену возведут в 2021 году. Находиться она будет за Ледовым дворцом на пересечении проспектов Победы и Строителей.
Кроме ледовой площадки олимпийского размера 60×30 метров, в здании разместятся кафе, хореографические и тренажерные залы. В арене также откроется Центр фигурного катания на коньках Натальи Бестемьяновой и Игоря Бобрина. Ранее подобная школа открылась в подмосковном Домодедово.
Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин сообщили, что готовы помочь с поиском тренеров и хореографов, в том числе и из России, и организацией тренировочной работы.
Тут будут проводить и соревнования, а также можно будет покататься на коньках и всем любителям этого вида спорта.
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Ожидается, что арену возведут в 2021 году.
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