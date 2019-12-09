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В Брагине побит температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений

10.12.2019 00:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый температурный рекорд обновлен в наступившем зимнем сезоне, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.


Фото: Reuters

9 декабря в Брагине воздух прогрелся до 9,1 градуса тепла. Прежний рекорд дня в этом райцентре Гомельской области составлял 8,2 градуса выше нуля (зафиксирован в 2006 году).

На трех метеостанциях рекорды дня повторены: «Полесская» в Лунинецком районе (+8°С 2016 год), Мозырь (+7,5°С в 2006) и Мстиславль (+4°С в 2016).

Брагин оказался самым теплым местом в стране. Рекорд дня для всей территории устоял (+12,2°С в Бресте и Высоком в 2006 году).

В ноябре рекорды тепла обновлялись семь дней (4-го, 5-го, 9-го, 10-го, 13-го, 14-го, 29-го), в октябре — 13 (с 13-го по 16-е, с 19-го по 27-е).

Выпадет ли снег на Новый год и ждать ли аномальных морозов? Какой будет зима в этом году

В ближайшие дни, по прогнозам Белгидромета, температура немного понизится, но останется выше климатической нормы.

 
Теги: Брест
 
 
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Первый температурный рекорд обновлен в наступившем зимнем сезоне.
 
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