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В американской визе отказали каждому пятому обратившемуся за ней белорусу
09.12.2019 19:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 2019 году США отказали в американской туристической визе 22% обратившихся за ней белорусов. Данные статистики
Из ближайших соседей, самый низкий процент отказа у граждан Польши — всего 2,7%, в России эта цифра составляет 15,19%, в Украине — 45,06%, в Литве и Латвии по 18%.
100% отказ получили жители Северной Кореи и Республики Палау. Ни одного отказа не было гражданам Лихтенштейна и жителям территории Западная Сахара.
Напомним, в сентябре стало известно, что Минск и Вашингтон
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Из ближайших соседей, самый низкий процент отказа у граждан Польши - всего 2,7%, в России эта цифра составляет 15,19%, в Украине - 45,06%, в Литве и Латвии по 18%.
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