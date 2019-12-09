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В Жлобине появится воркаут-площадка стоимостью более 30 тысяч евро
10.12.2019 10:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Жлобине появится воркаут-площадка стоимостью более 30 тысяч евро. Инициатор проекта — Белорусский металлургический завод.
Еще в канун своего 35-летия на БМЗ обратились к партнерам с просьбой не дарить подарки, которые традиционно отправляются в музей предприятия. Желающих поздравить призвали поддержать обустройство воркаут-площадки.
На предложение жлобинских металлургов откликнулись 11 компаний-партнеров. Среди них поставщики, представители товаропроводящей сети и потребители. Они перечислили более 31 тысячи евро для финансирования проекта по обустройству современной воркаут-площадки.
За эти деньги купят специальное покрытие и комплексы различных брусьев, турников, рукоходов и лестниц. Проект площадки также предусматривает установку оборудования и для людей с ограниченной мобильностью.
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Еще в канун своего 35-летия на БМЗ обратились к партнерам с просьбой не дарить подарки, которые традиционно отправляются в музей предприятия. Желающих поздравить...
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