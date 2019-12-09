ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Жлобине появится воркаут-площадка стоимостью более 30 тысяч евро

10.12.2019 10:20 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Жлобине появится воркаут-площадка стоимостью более 30 тысяч евро. Инициатор проекта — Белорусский металлургический завод.


Еще в канун своего 35-летия на БМЗ обратились к партнерам с просьбой не дарить подарки, которые традиционно отправляются в музей предприятия. Желающих поздравить призвали поддержать обустройство воркаут-площадки.

На предложение жлобинских металлургов откликнулись 11 компаний-партнеров. Среди них поставщики, представители товаропроводящей сети и потребители. Они перечислили более 31 тысячи евро для финансирования проекта по обустройству современной воркаут-площадки.

За эти деньги купят специальное покрытие и комплексы различных брусьев, турников, рукоходов и лестниц. Проект площадки также предусматривает установку оборудования и для людей с ограниченной мобильностью.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще в канун своего 35-летия на БМЗ обратились к партнерам с просьбой не дарить подарки, которые традиционно отправляются в музей предприятия. Желающих поздравить...
 
Новости дня
Новости общества
 
Кондиционер, новые автоматы. Что нового на умной остановке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика