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Кондиционер, новые автоматы. Что нового на умной остановке
10.12.2019 09:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У первой в Минске умной остановки прибавилось полезных сервисов. Каких именно и что появится вскоре, передает агентство
— В крытой части павильона, где расположены вендинговые аппараты, мы добавили еще один терминал самообслуживания, — рассказал руководитель социально ориентированного проекта «Код города» Андрей Сущеня. — Сейчас для желающих перекусить круглосуточно работают три таких устройства: два снековых аппарата и кофе-автомат. Кроме того, в закрытой секции павильона подключили кондиционер, благодаря которому люди иногда греются, если на улице зябко. А скоро запустим здесь звуковую дорожку, так что выпить кофе и согреться можно будет под приятную музыку. Летом кондиционер, естественно, будет охлаждать воздух.
В ближайшее время создатели умной остановки обещают запустить экран с информацией о приближающемся транспорте. В отличие от привычных табло «Минсктранса», там будут не только данные об автобусах и троллейбусах, но и о маршрутках.
— Мы учли и то, что на остановке большая посадочная площадка, на которой расположены и наш павильон, и киоск «Белсоюзпечати». Поэтому далеко не все пассажиры видят текст единственного электронного табло. Мы разместим наши модули с такой информацией симметрично на правой и левой панелях павильона — там, где находятся мониторы с картами города и разными объектами.
В начале 2020 года в крытой части остановки планируют поставить первый в городе билетомат, где можно будет купить за наличные разовые талончики на проезд в общественном транспорте.
Умную остановку в Минске
Там есть USB-порты для зарядки гаджетов, кнопка экстренного вызова МЧС или милиции, экран для вызова такси, банкомат и инфокиоск, а также сенсорное табло с расписанием движения транспорта, где можно задать маршрут и выбрать, на чем доехать. На остановке работает Wi-Fi. Камеры видеонаблюдения, установленные здесь, уже помогли
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В закрытой секции павильона подключили кондиционер, благодаря которому люди иногда греются, если на улице зябко
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