Обязательный медицинский осмотр: нужно ли прерывать трудовой отпуск для его прохождения и что изменилось в этой процедуре в 2019 году?

Источник материала: Полесская правда



Нужно ли прерывать работнику трудовой отпуск для прохождения обязательного медицинского осмотра и что изменилось в этой процедуре в нынешнем году?

На эти и другие вопросы в ходе прямой линии ответила главный правовой инспектор труда Минской областной организации профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Ирина Шиляева.

– Дни прохождения обязательного для всего коллектива медосмотра приходятся на время моего трудового отпуска. Мне обязательно нужно отрываться от личных дел для подтверждения профпригодности или можно получить справку после выхода на работу? Валентина, г. Молодечно

– Да, работник обязан присутствовать на медосмотре вместе со всеми. Если сотрудник не пройдет вовремя обследование, то при выходе из отпуска наниматель не допустит его к работе. Стоит отметить, что за период отстранения от работы зарплату начислять не будут, поскольку работник не проверил здоровье по своей вине. Кроме того, прохождение медосмотров является обязанностью работника, и в случае отказа его могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

Соответствующий приказ о прохождении медосмотра наниматель издает сразу на весь коллектив. Поэтому, согласно статьям 171 и 174 Трудового кодекса (ТК), работнику разрешается перенести отпуск на другое время либо с его согласия по предложению нанимателя отпуск может быть прерван. Напомним, что прохождение медобследования оплачивает наниматель. Основаниями для этого служат приказ и результаты медосмотра.

– В декабре работников нашей организации централизованно отправляют на медкомиссию. Руководитель говорит, что я должен взять с собой результаты предыдущего исследования. Что-то изменилось в механизме процедуры? Александр, Столбцовский район

– С 11 октября 2019 года вступила в силу Инструкция о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих (утверждена постановлением Министерства здравоохранения от 29 июля 2019 г. № 74). По новым правилам при проведении медообследования могут быть приняты во внимание результаты ранее проведенных осмотров (диспансерных, осмотров врачей-специалистов и (или) врачей общей практики) и исследований (лабораторных, инструментальных и др.), проведенных в течение 6 месяцев до медосмотра. Наниматель должен проинформировать работника о том, чтобы он взял все результаты с собой.

Медосмотры проводят специальные медкомиссии, которые создаются в госорганизациях здравоохранения и организациях из специального перечня (в него, например, входят Минский тракторный завод, ОАО «Нафтан», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Атлант»). Направление на обследование наниматель готовит индивидуально для каждого работника. В нем указываются: вид медосмотра; Ф.И.О. работника, дата рождения, место жительства); дата проведения предыдущего медосмотра (если направляют на периодический или внеочередной медосмотр). Как и ранее, в направлении прописываются профессия, вредные и опасные производственные факторы и вид выполняемых работ. Кроме того, теперь указывается класс условий труда по каждому производственному фактору и класс опасности химического вещества (при воздействии химических факторов).

Срок проведения очередного периодического обследования исчисляется от даты окончания предыдущего (указана в акте) или от даты выдачи медсправки о состоянии здоровья при проведении предварительного медосмотра (п.32 упомянутой инструкции).

– Из-за реорганизации на заводе меня переводят в другой цех. Весной я проходил медкомиссию и получил допуск к работе. Руководство утверждает, что сейчас я опять должен пройти медосмотр. Так ли это? Ведь трудиться буду в той же должности в аналогичных условиях. Владимир, г. Борисов

– В Инструкции о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих уточнен перечень случаев, когда наниматель обязан направить сотрудника на предварительный медосмотр. В частности, если он будет выполнять работы:

во вредных и (или) опасных условиях труда в зависимости от вредных и (или) опасных производственных факторов, указанных в графе 2 приложения 1 к инструкции. (Например, если производственная локальная или общая вибрация превышает предельно допустимый уровень или уровень звука за рабочую смену выше 80 дБА.);

с воздействием биологических факторов, указанных в подп.2.4, 2.5, 2.8 п.2 приложения 1 к инструкции, независимо от их концентрации на рабочем месте;

где есть необходимость в профессиональном отборе, а также работы, указанные в графе 2 приложения 3.

Стоит отметить, что в новой инструкции перечень случаев, когда проводятся внеочередные медосмотры, сокращен. Теперь на них отправляют только при ухудшении состояния здоровья работника. Однако инициатива может исходить еще и от нанимателя, госорганизации здравоохранения и иных организаций (согласно п.33 инструкции).

– Недавно я проходил медосмотр, который занял весь рабочий день. Но один из врачей назначил дополнительные исследования, они длились еще три дня. Мне выдали соответствующую справку. Должен ли наниматель оплатить дни, на протяжении которых я проходил медобследование?

Игорь, Минский район

– Да. На время нахождения в госорганизациях здравоохранения в рабочие часы за работниками, которые обязаны проходить медосмотр, сохраняется средний заработок (статьи 103 и 228 ТК). Кроме того, расходы на проведение медобследований несет наниматель (ст.27 Закона «Об охране труда»).