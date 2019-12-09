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Обязательный медицинский осмотр: нужно ли прерывать трудовой отпуск для его прохождения и что изменилось в этой процедуре в 2019 году?
10.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
На эти и другие вопросы в ходе прямой линии ответила главный правовой инспектор труда Минской областной организации профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Ирина Шиляева.
– Да, работник обязан присутствовать на медосмотре вместе со всеми. Если сотрудник не пройдет вовремя обследование, то при выходе из отпуска наниматель не допустит его к работе. Стоит отметить, что за период отстранения от работы зарплату начислять не будут, поскольку работник не проверил здоровье по своей вине. Кроме того, прохождение медосмотров является обязанностью работника, и в случае отказа его могут привлечь к дисциплинарной ответственности.
Соответствующий приказ о прохождении медосмотра наниматель издает сразу на весь коллектив. Поэтому, согласно статьям 171 и 174 Трудового кодекса (ТК), работнику разрешается перенести отпуск на другое время либо с его согласия по предложению нанимателя отпуск может быть прерван. Напомним, что прохождение медобследования оплачивает наниматель. Основаниями для этого служат приказ и результаты медосмотра.
– С 11 октября 2019 года вступила в силу Инструкция о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих (утверждена постановлением Министерства здравоохранения от 29 июля 2019 г. № 74). По новым правилам при проведении медообследования могут быть приняты во внимание результаты ранее проведенных осмотров (диспансерных, осмотров врачей-специалистов и (или) врачей общей практики) и исследований (лабораторных, инструментальных и др.), проведенных в течение 6 месяцев до медосмотра. Наниматель должен проинформировать работника о том, чтобы он взял все результаты с собой.
Медосмотры проводят специальные медкомиссии, которые создаются в госорганизациях здравоохранения и организациях из специального перечня (в него, например, входят Минский тракторный завод, ОАО «Нафтан», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Атлант»). Направление на обследование наниматель готовит индивидуально для каждого работника. В нем указываются: вид медосмотра; Ф.И.О. работника, дата рождения, место жительства); дата проведения предыдущего медосмотра (если направляют на периодический или внеочередной медосмотр). Как и ранее, в направлении прописываются профессия, вредные и опасные производственные факторы и вид выполняемых работ. Кроме того, теперь указывается класс условий труда по каждому производственному фактору и класс опасности химического вещества (при воздействии химических факторов).
Срок проведения очередного периодического обследования исчисляется от даты окончания предыдущего (указана в акте) или от даты выдачи медсправки о состоянии здоровья при проведении предварительного медосмотра (п.32 упомянутой инструкции).
– В Инструкции о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих уточнен перечень случаев, когда наниматель обязан направить сотрудника на предварительный медосмотр. В частности, если он будет выполнять работы:
Стоит отметить, что в новой инструкции перечень случаев, когда проводятся внеочередные медосмотры, сокращен. Теперь на них отправляют только при ухудшении состояния здоровья работника. Однако инициатива может исходить еще и от нанимателя, госорганизации здравоохранения и иных организаций (согласно п.33 инструкции).
– Да. На время нахождения в госорганизациях здравоохранения в рабочие часы за работниками, которые обязаны проходить медосмотр, сохраняется средний заработок (статьи 103 и 228 ТК). Кроме того, расходы на проведение медобследований несет наниматель (ст.27 Закона «Об охране труда»).
Вероника Соловей,
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Обязательный медицинский осмотр: нужно ли прерывать трудовой отпуск для его прохождения и что изменилось в этой процедуре в 2019 году?
> Нужно ли прерывать работнику трудовой отпуск для прохождения обязательного медицинского осмотра и что изменилось в этой процедуре в нынешнем году? На эти и...
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