Могилевский облисполком изучил мнение населения по вопросу удовлетворенности качеством оказания услуг учреждениями спорта и туризма

Источник материала: Кировец

В период с 25 по 29 ноября 2019 года в Могилевском облисполкоме было организовано изучение мнения населения по вопросу удовлетворенности качеством оказания услуг учреждениями спорта и туризма.

В ходе проведения «горячей линии» граждане имели возможность высказать свое мнение об организации работы по физическому воспитанию молодежи, о пропаганде здорового образа жизни, о возможности занятий в спортивных кружках и секциях различных слоев населения, а также о создании условий для самостоятельных занятий спортом, в отдельных случаях выразить свои замечания и предложения по улучшению работы в данном направлении.

Активность граждан была весьма невысокой, всего поступило 3 обращения от жителей Могилевской области: г.Быхов – 1, г.Горки – 1, г. Шклов – 1.

Жительница г.Шклова отметила, что в связи со строительством спортивных объектов в городе уровень оказания услуг в этой сфере значительно вырос. В связи с отсутствием спортивного стадиона в г.Быхове житель данного населенного пункта обратился с просьбой об устройстве беговых дорожек, установке спортивных тренажеров, от жителя г.Горки поступили предложения об организации спортивных кружков и секций по занятию шашками, шахматами, настольному теннису, гиревому спорту, катания на коньках на открытых площадках.

Замечания граждан по качеству предоставляемых услуг учреждениями спорта и туризма, а также их предложения по улучшению работы в данном направлении сформированы в отдельный перечень и по поручению руководства облисполкома направлены по принадлежности для рассмотрения и принятия мер по повышению качества оказания услуг в соответствии с требованиями Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г.

№2 «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения».

С результатами рассмотрения обращений, поступивших на «горячую линию» по данной сфере, вы сможете ознакомиться на официальном Интернет-сайте облисполкома mogilev-region.gov.by .

Работа по изучению мнения населения по качеству предоставляемых услуг в различных сферах облисполкомом будет продолжена, следите за новостями в рубрике «Изучаем мнение населения».

Инна Филиппова, начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома.