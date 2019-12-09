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В Гродно совсем скоро поднимут стоимость проезда в общественном транспорте. Сколько будет стоить талон
10.12.2019 11:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В скором времени проезд в городском общественном транспорте в Гродно подорожает. Решение о повышении цен на проезд в городском общественном транспорте уже готово и сейчас находится на согласовании в Минюсте и МАРТ,
Талончик скоро будет стоить на 5 копеек больше: в киоске — 60 копеек, у водителя — 65.
Увеличатся цены и на проездные билеты. Так, проездной на один вид транспорта (автобус или троллейбус) будет стоить на месяц 27 рублей, полмесяца — 14,40 рублей, декаду — 9,50 рублей, на оба вида транспорта на месяц — 36,03 рублей, на полмесяца — 18,98 рублей и на декаду — 12,68 рублей.
Рабочий [на будние дни] проездной обойдется в 21,60 и 11,52 рублей (на месяц и полмесяца только на автобус или только на троллейбус), а также 28,81 и 15,20 рублей (на месяц и полмесяца на оба вида транспорта).
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В Гродно совсем скоро поднимут стоимость проезда в общественном транспорте. Сколько будет стоить талон
Решение о повышении цен на проезд в городском общественном транспорте уже готово и сейчас находится на согласовании в Минюсте и МАРТ.
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