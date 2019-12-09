В Петриковском районе мертвые деревья разрушают кладбище. Местным предложили скинуться на промальпов

Источник материала: Tut.by

В деревне Дорошевичи Петриковского района разрушается местное кладбище. Причиной стал жук-короед. Вредитель массово уничтожает взрослые деревья, которые затем падают прямо на могилы. Справиться с проблемой в районе пока не могут, сообщает ОНТ.





Засуха и снижение уровня грунтовых вод превратили 20-метровые сосны в сухостой. Мертвые деревья падают прямо на могилы. В результате у десятков захоронений — сломанные ограды, помятые надгробия и памятники.

На кладбище — около полусотни аварийных деревьев. Приезжала комиссия и даже выделила наиболее опасные из них. Место труднодоступное, справятся только промышленные альпинисты. Берут примерно 80 рублей за одно аккуратно срубленное дерево. В сельсовете местным предложили скинуться, однако у пенсионеров таких денег нет. Ведь им еще за свой счет нужно отремонтировать разрушенные соснами памятники.