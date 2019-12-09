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В Петриковском районе мертвые деревья разрушают кладбище. Местным предложили скинуться на промальпов

10.12.2019 11:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В деревне Дорошевичи Петриковского района разрушается местное кладбище. Причиной стал жук-короед. Вредитель массово уничтожает взрослые деревья, которые затем падают прямо на могилы. Справиться с проблемой в районе пока не могут, сообщает ОНТ.


Засуха и снижение уровня грунтовых вод превратили 20-метровые сосны в сухостой. Мертвые деревья падают прямо на могилы. В результате у десятков захоронений — сломанные ограды, помятые надгробия и памятники.

На кладбище — около полусотни аварийных деревьев. Приезжала комиссия и даже выделила наиболее опасные из них. Место труднодоступное, справятся только промышленные альпинисты. Берут примерно 80 рублей за одно аккуратно срубленное дерево. В сельсовете местным предложили скинуться, однако у пенсионеров таких денег нет. Ведь им еще за свой счет нужно отремонтировать разрушенные соснами памятники.

 
 
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В деревне Дорошевичи Петриковского района разрушается местное кладбище. Причиной стал жук-короед. Вредитель массово уничтожает взрослые деревья, которые затем...
 
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