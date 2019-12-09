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«С ним все хорошо». Нашелся подросток, который два дня назад ушел из дома в майке и шортах

10.12.2019 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нашелся подросток, которого два дня Минске два дня искали подростка. Он ушел из дома в майке и шортах">искали в Минске. Утром во вторник мальчишка сам пришел домой.


Фото: minsk.mvd.gov.by

14-летний Николай Скурат пропал 8 декабря. Примерно в 17.00 он ушел из дома в неизвестном направлении. Из одежды на нем были только майка и шорты.

По данным ГУВД Мингорисполкома, ранее он неоднократно уходил из дома, умеет расположить к себе незнакомых людей.

— Сегодня утром ребенок вернулся, — сообщили TUT.BY в поисково-спасательном отряде «Ангел». — С ним все хорошо.

Приметы: выглядит на 13 лет, рост 150−155 см, среднего телосложения, волосы русые короткие.

Был одет: футболка красного цвета, шорты черного цвета, сланцы резиновые.

 
Теги: Минск
 
 
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