В Минске водитель маршрутки нашел забывшую кошелек пассажирку по талону к стоматологу

Источник материала: Tut.by

На днях минчанка Ольга Антипенко потеряла кошелек. Обнаружив пропажу, расстроилась и стала срочно блокировать банковские карты. А в это время водитель 53-й маршрутки, где, как оказалось, Ольга и забыла ценную вещь, провел целое расследование, чтобы найти хозяйку кошелька. Оказалось, за последние два месяца мужчина помог уже трем рассеянным пассажирам. Об этом девушка рассказала на своей стене в Фейсбуке.



Фото: личный архив Сергея Фролова

«Понадобилось мне вчера ехать в маршрутке, — описывает тот день Ольга. — Позже зашла к знакомым, выпила кофе, собираюсь к Милаше (дочке. — Прим. TUT.BY), но понимаю, что кошелька-то нет! В нем же, как у типичного белоруса, немного валюты, все карточки и белорусские копейки».



Скриншот со страницы Ольги Антипенко в Фейсбук

Карточки, продолжает пассажирка, она тут же заблокировала. Расстроилась — и вдруг услышала, как у нее звонит телефон. На том конце провода был водитель маршрутки, в которой Ольга в тот день ехала. Мужчина представился — Сергей Фролов — и сказал, где и как минчанка может забрать свой кошелек.

«Все было в целости и сохранности, — пишет пассажирка о содержимом находки. — Но интересно даже не это, а то, как он меня искал».

А было это так.

— Одна из пассажирок увидела, что в салоне лежит бесхозный кошелек и передала его мне, — рассказывает Сергей Фролов. — Когда между рейсами у меня оказалось немного свободного времени, я открыл кошелек, посмотрел, есть ли там что-нибудь, что поможет найти хозяина.

Внутри оказались банковские карточки. На них — имя и фамилия, но эта информация, продолжает водитель, ему ни о чем не говорила.

— У водителей нашего маршрута есть группа в WhatsApp. Если кто-то из пассажиров забыл что-то в салоне, и вещь попала мне или кому-то из моих коллег, мы ее фотографируем и сбрасываем снимок в группу, — поясняет собеседник. — В итоге, когда рассеянный пассажир подойдет к любому из водителей 53-го маршрута, водитель тут же может проверить, есть ли в чате информация о вещи. Если есть, то человеку подскажут, как и где ее забрать.

«Моим коллегам попадались не очень порядочные пассажиры»

Сергей сбросил фото кошелька в группу. Надеялся, пассажирка откликнется, и продолжал поиски.

— В кошельке был талончик к стоматологу, на нем имя, фамилия и телефон, — говорит собеседник. — Они не совпадали с теми данными, что были на карточках. Но я все равно решил позвонить в клинику.

На ресепшене Сергея тут же связали с доктором, чьи данные были на талоне, но, выяснилось, что мужчина в тот день в маршрутке не ездил и кошелек не терял.

Тогда водитель снова обратился на ресепшен. На этот раз он продиктовал администратору имя и фамилию с карточек. Оказалось, есть у них такая пациентка. А дальше все было просто. Работники клиники помогли Сергею связаться с Ольгой. Водитель и пассажирка договорились о встрече — и кошелек снова оказался у хозяйки.

Интересно, что момент передачи водитель снял на видео.

— Моим коллегам попадались не очень порядочные пассажиры. В утерянном кошельке у них, например, могло быть 20 рублей, а они говорили 200 — и водителю потом отвечай, — объясняет Сергей, зачем записывал видео. — Поэтому на камеру я прошу человека опознать вещь, проверить и сказать, все ли с ней в порядке. Возможно, пассажиру это и не очень приятно, но помогает мне обезопасить себя.

«Был случай, когда мой коллега вернул мужчине кошелек, где было более тысячи долларов»

Водителем маршрутки Сергей работает два года. Говорит, не раз выручал рассеянных пассажиров. Только с октября вернул три кошелька. Кроме Ольги, совсем недавно кошельки в его салоне забывали молодой человек и семейная пара. С семьей было интересно.

— Потерянный кошелек водителю также передали внимательные пассажиры, — вспоминает тот случай собеседник. — На одной из остановок супруги подошли к водителю нашего 53-го маршрута. Сказали, что, возможно, забыли в маршрутке кошелек. Он передал об этом по рации — и в течение получаса мы вернули людям их вещь.

По словам Сергея, вещи в салонах люди забывают часто. В основном, это перчатки, зонтики, шапки, рюкзаки.

— Если пассажир что-то оставил на нашем маршруте, и вещь попала к водителю, мы стараемся сделать все, чтобы человек ее поскорее нашел. Был случай, когда мой коллега, тоже, кстати, Сергей, вернул мужчине кошелек, где было более тысячи долларов, — приводит пример собеседник. — Правда, не всегда люди обращаются за вещами. Тогда найти хозяев становится почти невозможно.

— Что говорят пассажиры, когда находят потерянную вещь?

— Большинство говорит «спасибо», — коротко отвечает Сергей.