Парад Дедов Морозов в Витебске перенесли. Он должен был быть в эту пятницу

Источник материала: Tut.by

Парад Дедов Морозов в Витебске перенесли — с 13 на 20 декабря. Об этом TUT.BY сообщили в горисполкоме.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Ранее планировалось, что в этом году традиционное новогоднее шествие состоится 13 декабря — гораздо раньше, чем в предыдущие годы. Обычно новогодняя акция проходила накануне католического Рождества.

Однако теперь горисполком объявил о переносе праздничной акции на следующую пятницу — 20 декабря. В шествии, как обычно, примут участие Деды Морозы, Снегурочки и другие сказочные персонажи.

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