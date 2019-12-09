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Парад Дедов Морозов в Витебске перенесли. Он должен был быть в эту пятницу
10.12.2019 12:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Парад Дедов Морозов в Витебске перенесли — с 13 на 20 декабря. Об этом TUT.BY сообщили в горисполкоме.
Ранее планировалось, что в этом году традиционное новогоднее шествие состоится 13 декабря — гораздо раньше, чем в предыдущие годы. Обычно новогодняя акция проходила накануне католического Рождества.
Однако теперь горисполком
Праздничные огни на главной городской елке на площади Победы зажгут в 19.00.
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Праздничные огни на главной городской елке на площади Победы зажгут в 19.00 в пятницу, 20 декабря.
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