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Парад Дедов Морозов в Витебске перенесли. Он должен был быть в эту пятницу

10.12.2019 12:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Парад Дедов Морозов в Витебске перенесли — с 13 на 20 декабря. Об этом TUT.BY сообщили в горисполкоме.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Ранее планировалось, что в этом году традиционное новогоднее шествие состоится 13 декабря — гораздо раньше, чем в предыдущие годы. Обычно новогодняя акция проходила накануне католического Рождества.

Однако теперь горисполком объявил о переносе праздничной акции на следующую пятницу — 20 декабря. В шествии, как обычно, примут участие Деды Морозы, Снегурочки и другие сказочные персонажи.

Праздничные огни на главной городской елке на площади Победы зажгут в 19.00.

 
Теги: Витебск
 
 
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Праздничные огни на главной городской елке на площади Победы зажгут в 19.00 в пятницу, 20 декабря.
 
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