Минчанка украла у узбека 19 тысяч рублей и отправилась в Гомель на такси

Источник материала: Tut.by

Милиция задержала девушку, которая украла у гражданина Узбекистана более 19 тысяч белорусских рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина познакомился в девушкой в увеселительном заведении и пригласил ее к себе домой. Утром, когда он проснулся, девушки не было — как и денег: 190 белорусских рублей, 3 тысяч российских рублей и 20 долларов. Мужчина позвонил своей новой знакомой, девушка пообещала ему вернуть деньги, а приехав, опять осталась на ночь. Утром иностранец не досчитался уже 19 тысяч белорусских рублей. После этого мужчина обратился в милицию.

Милиция быстро нашла девушку. Ее задержали в съемной квартире в Гомеле. Денег при себе у нее практически не было. Оперативникам она рассказала, что часть денег перевела родным, часть потратила на одежду и такси из Минска в областной Гомель.

21-летняя минчанка работала продавцом, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Материалы проверки передали в Следственный комитет для дачи правовой оценки ее действиям.