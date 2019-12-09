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Минчанка украла у узбека 19 тысяч рублей и отправилась в Гомель на такси

10.12.2019 12:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция задержала девушку, которая украла у гражданина Узбекистана более 19 тысяч белорусских рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина познакомился в девушкой в увеселительном заведении и пригласил ее к себе домой. Утром, когда он проснулся, девушки не было — как и денег: 190 белорусских рублей, 3 тысяч российских рублей и 20 долларов. Мужчина позвонил своей новой знакомой, девушка пообещала ему вернуть деньги, а приехав, опять осталась на ночь. Утром иностранец не досчитался уже 19 тысяч белорусских рублей. После этого мужчина обратился в милицию.

Милиция быстро нашла девушку. Ее задержали в съемной квартире в Гомеле. Денег при себе у нее практически не было. Оперативникам она рассказала, что часть денег перевела родным, часть потратила на одежду и такси из Минска в областной Гомель.

21-летняя минчанка работала продавцом, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Материалы проверки передали в Следственный комитет для дачи правовой оценки ее действиям.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Мужчина познакомился в девушкой и пригласил ее к себе домой. Утром он не досчитался денег. Девушка пообещала их вернуть, а приехав, опять осталась на ночь. Утром...
 
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