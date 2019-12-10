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В Гомеле зажгли главную елку

10.12.2019 22:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле на площади Ленина зажгли главную елку области. Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.


Сегодня около шести часов вечера на площади Ленина собрались сотни человек — те, кому не терпелось увидеть главный атрибут Нового года во всей красе. До этой поры елка скромно стояла, стараясь не привлекать особого внимания горожан. И вот настал ее час. После традиционного дружного многоголосого «елочка, гори!» новогодняя красавица засияла всеми своими 120 тысячами пикселей.


И это еще не все новогодние сюрпризы. Дополнять праздничную картину на главной городской площади будут новые иллюминация, светящиеся арки, белоснежный музыкальный сад и игровой городок.









 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня около шести часов вечера на площади Ленина собрались сотни человек - те, кому не терпелось увидеть главный атрибут Нового года - огромную городскую елку. До...
 
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