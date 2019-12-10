«Люди, да уважайте, наконец, себя!» Как в Витебске открывали магазин «Санта»

Источник материала: Tut.by

«МакДональдс» в Витебске 10 декабря нервно курил в сторонке — после обеда все внимание горожан было приковано к открывшейся по соседству на Московском проспекте «Санте». Это первый магазин брестской сети в северном областном центре. TUT.BY побывал на открытии и узнал, что и почем там предлагают покупателям.





Напомним, на Московском проспекте, 86 девять лет проработал универсам «Рублевский», но в прошлом году его выкупила компания «Санта». В сентябре здание закрыли на ремонт, и вот, за три недели до Нового года, в Витебск пришла новая торговая сеть.

Толпа перед «Сантой» начала собираться еще за час до открытия. Ближе к двум дня хвост очереди тянулся практически к соседнему «МакДональдсу».

— А што тут будуць бясплатнага даваць? — спросила одна пенсионерка у своей подруги.

— Мороженое. И больше ничего. А что, ты хотела, чтобы все бесплатно раздавали? — рассмеялась та.

Ровно в 14 часов, как и было анонсировано, двери открыли. Охрана запускала людей небольшими партиями, чтобы избежать давки и перед входом, и в самом магазине. Ожидание — а было сразу понятно, что растянется оно надолго, — нравилось не всем. Кто-то возмущался и требовал позвать начальство. Начальство выходило, но как-то ускорить процесс, конечно, не могло.

Очередь желающих посетить магазин стояла на улице и спустя два часа после его открытия.

— Стоим тут как в Мавзолей Ленина, — подметил мужчина в очереди. Его сосед не выдержал и в сердцах выругался.









Тех, кто уже закончил шопинг, выпускали с обратной стороны здания.

Площадь магазина — около 1000 «квадратов». Ассортимент в магазине примерно тот же, что и в других торговых точках. Но в «Санте» на сегодняшний день однозначно самый лучший в Витебске выбор рыбы и морепродуктов.

Именно в этом отделе и наблюдался самый большой ажиотаж. Слабосоленое филе форели в вакуумной упаковке за 3,99 люди выхватывали из коробок, которые еще только вносили в торговый зал.





Торговые работники едва справлялись с потоком покупателей.

— Девушка, а у вас есть кета?

— Нет.

— Как у вас нет кеты? Я целый час простояла в очереди, чтобы попасть в магазин! И нет кеты?

Впрочем, и без кеты выбор в рыбном отделе достаточно богат.





Самая дорогая рыба — охлажденная. Полуфабрикат из такой форели обойдется в 40,04 рубля за кг, стейк — 26,99 рубля. Стейк из семги стоит уже 31,99 рубля. Сибас и дораду продают по 19,19 рубля за кило.

Мороженая рыба представлена как на развес, так и уже фасованная. Ценник за килограмм тут такой: рыба-меч — 21,99 рубля, макрель — 18,99 рубля, морской окунь — 14,59 рубля, навага, зубатка, мерлуза, горбуша — от 7 до 8 рублей, камбала — 6,85 рубля, кальмар — 4,19 рубля.









Нарасхват, особенно у пожилых людей, шел минтай (филе без кожи) — по 10,99 рубля, аргентина — по 5,79 рубля и хребты лосося — по 3,99 рубля.

Копченую рыбу готовят прямо в магазине. Сориентируем по ценам: форель и семга — чуть больше 27 рублей, горбуша — 21 рубль с копейками, кальмар с пряностями — почти 26 рублей.

Оживленно было и в мясном отделе. В день открытия покупателям предложили дешевую свинину (тазобедренная часть) — по 7,99 рубля за килограмм. Но знающие хозяйки рассказали, что по такой же цене свинина сейчас и в «Евроопте» в Билево — на Московском проспекте.

Посетители охотно закупались и акционной курятиной: голень — по 4,19 рубля, бедро и грудка — по 4,99 рубля.



Последние приготовления перед открытием

В кулинарии выставлены разнообразные салаты, суши и готовые блюда из мяса. Так, курица-гриль тут стоит 7,99 рубля.

В магазине также большой выбор выпечки из собственной пекарни. Прямо при вас тут примерно за 10 минут приготовят пиццу не из замороженного теста. Пиццерия работает с 12.00 до 23.00. Перерыв — с 15 до 16 часов. Последний заказ принимают в 22.40.





Обещанное в день открытия бесплатное мороженое раздавали в «Санте» на выходе из магазина и только тем, кто показал чек о какой-либо покупке.

Дармовое угощение закончилось за час с небольшим. Но многие не расходились в надежде, что «вдруг вынесут еще».

— Люди, да начните вы, в конце концов, уважать себя! — обратился к очереди мужчина средних лет. — Если вы так уж хотите мороженого, то практически бесплатно — по акции за 79 копеек, вы можете пойти и купить его в этом магазине.





— Ай, ну магазин как магазин! Цены — те же самые, что и везде. Пройдет пару дней, и ажиотаж спадет, — обсуждали по дороге на троллейбусную остановку двое покупателей.

Но «затарились» они по полной — каждый нес в обеих руках по объемному пакету.

К слову, новая «Санта» будет работать круглосуточно, и это большой «плюс». Таких торговых точек на весь Витебск — раз-два и обчелся.

Магазины «Санта», напомним, ранее открылись в райцентрах области — Глубоком, Лиозно и Докшицах.

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