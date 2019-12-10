Безопасная зимняя рыбалка

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Конечно, всех ситуаций на льду не может предусмотреть даже искушенный рыболов, но несколько стандартных рекомендаций следует помнить всегда:

– не ходить по льду в тех местах, где его толща пронизана водорослями, опавшими листьями, пузырями воздуха, нарушающими однородность и прочность;

– не передвигаться по тонкому льду гуськом, след в след;

– обязательно проверять толщину и прочность льда пешней, но бить ею не перед собой, а немного сбоку;

– если на льду образуются продольные трещины, надо смещаться в сторону от них, но следует немедленно вернуться обратно, если появились радиальные трещины, т.е. от ног во все стороны;

– сразу покинуть даже уловистую лунку, если из нее начала быстро выходить вода. Передвигаться нужно скользящим шагом, почти не отрывая ноги от поверхности льда;

– в начале зимы обходить участки льда, укрытые толстым слоем снега, особенно если видны мокрые пятна;

– выходить на лед только на мелководье, захватив с собой средства спасения: длинную веревку или прочную жердь;

– стараться не попадать в толпу, но и не ловить в одиночку, постоянно держа в поле зрения своих друзей.