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В России будут судить наемного киллера из Беларуси
10.12.2019 19:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суд направлено уголовное дело в отношении двух иностранных граждан, обвиняемых в убийстве по найму. Один из них — гражданин Беларуси. За 15 тысяч долларов 48-летний белорус Руслан Тарасов тремя выстрелами убил российского бизнесмена, сообщает
38-летний гражданин Азербайджана Интигам Гусейинзаде в январе 2019 года предложил белорусу Руслану Тарасову за вознаграждение в размере 15 тысяч долларов убить азербайджанца Руслана Гусейнова в Каргопольском районе Архангельской области.
Когда белорус согласился, заказчик купил ему автомобиль, дал деньги на расходы, а также выдал пистолет с глушителем и боеприпасы. Его действия он координировал при помощи телефона.
Ночью 31 января 2019 года Руслан Тарасов тремя выстрелами убил жертву.
По
Белорусу Руслану Тарасову предъявили обвинение в совершении наемного убийства и незаконном обороте оружия, а азербайджанца Интигама Гусейинзаде обвинили в незаконном обороте оружия и организации убийства по найму.
Тарасов вину в совершении преступлений признал полностью, Гусейинзаде частично.
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За 15 тысяч долларов 48-летний белорус Руслан Тарасов тремя выстрелами убил российского бизнесмена. Заказчик координировал его действия по телефону.
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