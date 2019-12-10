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В России будут судить наемного киллера из Беларуси

10.12.2019 19:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суд направлено уголовное дело в отношении двух иностранных граждан, обвиняемых в убийстве по найму. Один из них — гражданин Беларуси. За 15 тысяч долларов 48-летний белорус Руслан Тарасов тремя выстрелами убил российского бизнесмена, сообщает пресс-служба прокуратуры России по Архангельской области.


Фото: infosrok.ru

38-летний гражданин Азербайджана Интигам Гусейинзаде в январе 2019 года предложил белорусу Руслану Тарасову за вознаграждение в размере 15 тысяч долларов убить азербайджанца Руслана Гусейнова в Каргопольском районе Архангельской области.

Когда белорус согласился, заказчик купил ему автомобиль, дал деньги на расходы, а также выдал пистолет с глушителем и боеприпасы. Его действия он координировал при помощи телефона.

Ночью 31 января 2019 года Руслан Тарасов тремя выстрелами убил жертву.

По данным местных СМИ, убитый Руслан Гусейнов был племянником бенефициара фирмы «Каспий», которая занималась заготовками леса, а заказчиком убийства выступил один из московских криминальных кланов, которому «Каспий» задолжал около 65 млн российских рублей (около 1 млн долларов).

Белорусу Руслану Тарасову предъявили обвинение в совершении наемного убийства и незаконном обороте оружия, а азербайджанца Интигама Гусейинзаде обвинили в незаконном обороте оружия и организации убийства по найму.

Тарасов вину в совершении преступлений признал полностью, Гусейинзаде частично.

 
 
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За 15 тысяч долларов 48-летний белорус Руслан Тарасов тремя выстрелами убил российского бизнесмена. Заказчик координировал его действия по телефону.
 
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